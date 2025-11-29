Lula cumpre agenda em Pernambuco para entrega de obras hídricas e ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente vai entregar a Barragem Panelas II, em Cupira, e anunciar a retomada das obras de Igarapeba, na Mata Sul. E, ainda, a ampliação da RNEST

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda em Pernambuco na próxima terça-feira (2/12) para a entrega de obras hídricas e de infraestrutura no Estado. Às 11h, Lula participará da cerimônia alusiva à ampliação da capacidade operacional na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

Às 16h, o presidente segue para o interior do Estado, onde fará a entrega da Barragem Panelas II, no município de Cupira, no Agreste pernambucano. O evento marca mais uma etapa do "Caminho das Águas" e será palco do anúncio da retomada das obras da Barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul, na Zona da Mata Sul do Estado. O presidente estará acompanhado de outras autoridades, incluindo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Segundo o governo federal, as obras hídricas são estratégicas para reforçar o sistema integrado de controle de cheias e a segurança hídrica na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O complexo de barragens tem como finalidade amortecer picos de vazão, proteger áreas urbanas vulneráveis e assegurar a regularização hídrica para o consumo humano e o uso produtivo regional. Esse sistema foi estruturado como resposta às grandes inundações ocorridas na região nos anos de 2010 e 2017.

Já a agenda em Ipojuca, que significará a ampliação da capacidade operacional da RNEST - avaliada pelo governo federal como a mais moderna refinaria da Petrobras -, vai contribuir para atender a demanda nacional por derivados de petróleo.

BARRAGENS VÃO SOMAR MAIS DE R$ 100 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

Trem 1 da Refinaria Abreu e Lima custou dez vezes mais que o valor inicial projetado pela Petrobras e esteve no centro do Petrolão - Agência Petrobras A Barragem Panelas II possui capacidade de acumulação de 16,9 milhões de m³ de água - JANAINA PEPEU/SECOM

A Barragem Panelas II, localizada em Cupira, será entregue com um investimento total previsto de R$ 66 milhões. Ela possui capacidade de armazenamento de 16,89 milhões de metros cúbicos para usos diversos, com um volume útil específico para contenção de cheias de até 7,1 milhões de metros cúbicos. A estimativa é que a barragem beneficie diretamente 169.423 habitantes nas cidades de Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros.

Já a Barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul, receberá a ordem de serviço para a retomada de suas obras de conclusão. Paralisada desde junho de 2015, a obra será concluída no âmbito do Novo PAC, com previsão de finalização até fevereiro de 2030. O investimento total para Igarapeba é de R$ 71 milhões.

O governo federal explica que, quando concluída, a Barragem Igarapeba garantirá proteção contra inundações para diversas cidades, incluindo Maraial, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros.

Além disso, a barragem irá reforçar o fornecimento de água para São Benedito do Sul e seu distrito de Igarapeba. Com um volume útil de 33,3 milhões de metros cúbicos para contenção de cheias, a Igarapeba beneficiará uma população de 186 mil habitantes.