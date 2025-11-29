fechar
Política | Notícia

Lula cumpre agenda em Pernambuco para entrega de obras hídricas e ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima

O presidente vai entregar a Barragem Panelas II, em Cupira, e anunciar a retomada das obras de Igarapeba, na Mata Sul. E, ainda, a ampliação da RNEST

Por JC Publicado em 29/11/2025 às 15:54
O presidente Luiz In&aacute;cio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Pernambuco nesta ter&ccedil;a-feira (2/12)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Pernambuco nesta terça-feira (2/12) - Ricardo Stuckert / PR

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda em Pernambuco na próxima terça-feira (2/12) para a entrega de obras hídricas e de infraestrutura no Estado. Às 11h, Lula participará da cerimônia alusiva à ampliação da capacidade operacional na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

Às 16h, o presidente segue para o interior do Estado, onde fará a entrega da Barragem Panelas II, no município de Cupira, no Agreste pernambucano. O evento marca mais uma etapa do "Caminho das Águas" e será palco do anúncio da retomada das obras da Barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul, na Zona da Mata Sul do Estado. O presidente estará acompanhado de outras autoridades, incluindo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Segundo o governo federal, as obras hídricas são estratégicas para reforçar o sistema integrado de controle de cheias e a segurança hídrica na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O complexo de barragens tem como finalidade amortecer picos de vazão, proteger áreas urbanas vulneráveis e assegurar a regularização hídrica para o consumo humano e o uso produtivo regional. Esse sistema foi estruturado como resposta às grandes inundações ocorridas na região nos anos de 2010 e 2017.

Já a agenda em Ipojuca, que significará a ampliação da capacidade operacional da RNEST - avaliada pelo governo federal como a mais moderna refinaria da Petrobras -, vai contribuir para atender a demanda nacional por derivados de petróleo.

BARRAGENS VÃO SOMAR MAIS DE R$ 100 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

Agência Petrobras
Trem 1 da Refinaria Abreu e Lima custou dez vezes mais que o valor inicial projetado pela Petrobras e esteve no centro do Petrolão - Agência Petrobras
JANAINA PEPEU/SECOM
A Barragem Panelas II possui capacidade de acumulação de 16,9 milhões de m³ de água - JANAINA PEPEU/SECOM

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Barragem Panelas II, localizada em Cupira, será entregue com um investimento total previsto de R$ 66 milhões. Ela possui capacidade de armazenamento de 16,89 milhões de metros cúbicos para usos diversos, com um volume útil específico para contenção de cheias de até 7,1 milhões de metros cúbicos. A estimativa é que a barragem beneficie diretamente 169.423 habitantes nas cidades de Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros.

Leia Também

Já a Barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul, receberá a ordem de serviço para a retomada de suas obras de conclusão. Paralisada desde junho de 2015, a obra será concluída no âmbito do Novo PAC, com previsão de finalização até fevereiro de 2030. O investimento total para Igarapeba é de R$ 71 milhões.
O governo federal explica que, quando concluída, a Barragem Igarapeba garantirá proteção contra inundações para diversas cidades, incluindo Maraial, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros.

Além disso, a barragem irá reforçar o fornecimento de água para São Benedito do Sul e seu distrito de Igarapeba. Com um volume útil de 33,3 milhões de metros cúbicos para contenção de cheias, a Igarapeba beneficiará uma população de 186 mil habitantes.

Leia também

Festa do morro: domingo terá missas, caminhada e shows culturais; confira programação completa
SANTUÁRIO DA CONCEIÇÃO

Festa do morro: domingo terá missas, caminhada e shows culturais; confira programação completa
Homem morre após ser atropelado por carro em alta velocidade em Boa Viagem
FATALIDADE

Homem morre após ser atropelado por carro em alta velocidade em Boa Viagem

Compartilhe

Tags