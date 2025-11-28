PGR defende prisão domiciliar humanitária para general Augusto Heleno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Procurador-geral Paulo Gonet citou idade avançada e quadro de saúde do militar, que foi diagnosticado com Alzheimer; decisão cabe a Moraes.

*Com informações da Agência Brasil

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se favoravelmente, nesta sexta-feira (28), à concessão de prisão domiciliar humanitária ao general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Heleno, de 78 anos, cumpre pena desde a última terça-feira (25) em uma sala do Comando Militar do Planalto, em Brasília, após ser condenado a 21 anos de prisão por envolvimento na trama golpista.

Diagnóstico de Alzheimer

A manifestação da PGR atende a um pedido da defesa do militar. Os advogados alegaram que o general enfrenta graves problemas de saúde, incluindo um diagnóstico de mal de Alzheimer, além de antecedentes de transtorno depressivo.

Para Gonet, a medida é "recomendável e adequada" diante do quadro clínico apresentado.

"A manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada", afirmou o procurador no documento.

A decisão final sobre a transferência para o regime domiciliar caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no STF.

