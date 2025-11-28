Augusto Heleno poderá cumprir pena em casa, indica parecer da PGR

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Procuradoria considerou idade e problemas de saúde do ex-ministro do GSI; decisão sobre cumprimento de pena de 21 anos cabe ao STF

Clique aqui e escute a matéria

A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para que cumpra a pena de 21 anos no processo da trama golpista em casa.

O parecer foi enviado nesta sexta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral da República Paulo Gonet, que defendeu a concessão da prisão domiciliar humanitária para o ex-ministro.

Motivos considerados pela PGR

Paulo Gonet destacou a idade de Augusto Heleno, de 78 anos, e os problemas de saúde apresentados. Em seu parecer, afirma: "Na espécie, não obstante o regime de cumprimento da pena seja o fechado, revela-se recomendável e adequada a concessão de prisão domiciliar humanitária".

O procurador acrescentou que "a manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada".

Laudos médicos e antecedentes de saúde

A defesa do general apresentou prontuários e relatórios médicos detalhando um diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial. Além disso, destacou que ele tem histórico de transtorno depressivo e transtorno misto ansioso-depressivo.

A decisão final sobre a concessão da prisão domiciliar caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Como general, Augusto Heleno está atualmente detido no Comando Militar do Planalto (CMP), localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília.

Saiba como acessar o JC Premium