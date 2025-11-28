Augusto Heleno poderá cumprir pena em casa, indica parecer da PGR
Procuradoria considerou idade e problemas de saúde do ex-ministro do GSI; decisão sobre cumprimento de pena de 21 anos cabe ao STF
A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para que cumpra a pena de 21 anos no processo da trama golpista em casa.
O parecer foi enviado nesta sexta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral da República Paulo Gonet, que defendeu a concessão da prisão domiciliar humanitária para o ex-ministro.
Motivos considerados pela PGR
Paulo Gonet destacou a idade de Augusto Heleno, de 78 anos, e os problemas de saúde apresentados. Em seu parecer, afirma: "Na espécie, não obstante o regime de cumprimento da pena seja o fechado, revela-se recomendável e adequada a concessão de prisão domiciliar humanitária".
O procurador acrescentou que "a manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada".
Laudos médicos e antecedentes de saúde
A defesa do general apresentou prontuários e relatórios médicos detalhando um diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial. Além disso, destacou que ele tem histórico de transtorno depressivo e transtorno misto ansioso-depressivo.
A decisão final sobre a concessão da prisão domiciliar caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Como general, Augusto Heleno está atualmente detido no Comando Militar do Planalto (CMP), localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília.