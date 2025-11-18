Presidente e vice da Câmara de Ipojuca são detidos em Boa Viagem após operação policial
Parlamentares foram abordados ao saírem do Mix Mateus de Boa Viagem; ação apura supostos desvios de recursos de emendas impositivas.
O presidente da Câmara dos Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório (PSD), e o primeiro secretário da Casa, Professor Eduardo (PSD), foram detidos por policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE). A ação ocorreu no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
Os parlamentares foram abordados quando saíam do mercado Mix Mateus, localizado na Rua Padre Carapuceiro.
Investigação de desvios
A detenção é um desdobramento de uma investigação policial que apura desvios de recursos provenientes de emendas impositivas. Segundo as informações, os vereadores já vinham sendo monitorados pela equipe do GOE. A operação que investiga o esquema já havia prendido outros quatro suspeitos anteriormente.
O Partido Social Democrático (PSD), sigla que representa os vereadores presos, emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.
"O PSD de Pernambuco informa que vai acompanhar as investigações referentes à prisão do presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório, e do seu vice, Professor Eduardo, ambos filiados ao partido. Assim que o processo legal for concluído, adotaremos as medidas cabíveis", diz o comunicado.
