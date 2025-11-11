fechar
Política | Notícia

Líder comemora mudança no projeto contra o crime organizado e diz que PT pode votar a favor

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, afirmou que houve um recuo do relator e uma vitória da racionalidade. Segundo ele, o texto terá apoio do PT

Por JC Publicado em 11/11/2025 às 21:24
Líderes partidários estiveram reunidos para debater o projeto
Líderes partidários estiveram reunidos para debater o projeto - Marina Ramos / Câmara dos Deputados

Clique aqui e escute a matéria

Agência Câmara de Notícias

Governo e oposição divergem sobre as mudanças propostas pelo relator do projeto que cria o marco legal do combate ao crime organizado no País (PL 5582/25). O deputado Guilherme Derrite (PL-SP) apresentou uma nova proposta que retira da Lei Antiterrorismo os tipos penais que poderiam classificar integrantes das facções criminosas como terroristas. Ele também manteve as competências da Polícia Federal no combate ao crime organizado.

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que houve um recuo do relator e uma vitória da racionalidade. Segundo ele, o texto terá apoio do PT e do governo se essas alterações forem mantidas no Plenário. 

“O recuo é uma vitória importante, e quero aqui dizer que estava certo o ministro Lewandowski, que defendia um novo tipo penal. Eles voltaram ao conteúdo original do texto proposto pelo Executivo”, disse Farias. A previsão é que a análise da proposta ocorra nesta quarta-feira (12), após o impasse vivido nesta terça. 

Crítica da oposição

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que o governo não tem autoridade para tratar de segurança pública e ressaltou que o partido quer equiparar o crime organizado ao crime de terrorismo.

“Se o governo quer cantar vitória nessa pauta, nós não abriremos mão de colocar os criminosos como terroristas”, afirmou. “Crime de terrorismo exige cooperação internacional, que é o que está faltando ao Brasil para enfrentar o crime organizado”, reforçou o líder.


 
 

Leia também

PL Antifacção: Governo negocia para manter autonomia da PF e evitar classificação de terrorismo
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PL Antifacção: Governo negocia para manter autonomia da PF e evitar classificação de terrorismo
Derrite altera relatório, retira mudanças na lei antiterrorismo e pontos polêmicos sobre PF
RECUO

Derrite altera relatório, retira mudanças na lei antiterrorismo e pontos polêmicos sobre PF

Compartilhe

Tags