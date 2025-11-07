Vereadora Kari Santos confirma candidatura a deputada federal em 2026: 'PT precisa ampliar bancada'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista ao videocast Cena Política, parlamentar do Recife também criticou a governadora Raquel Lyra por não estar ao lado do presidente Lula

A vereadora do Recife Kari Santos (PT) confirmou, nesta sexta-feira (7), que será candidata a deputada federal nas eleições de 2026. Em entrevista ao videocast Cena Política, do JC Play, a parlamentar afirmou que o foco do PT é ampliar a bancada federal (assista acima).

“Sou pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. O PT precisa ampliar a bancada e venho com essa missão dada pelo partido nacional e estadual”, declarou Kari, completando que a pré-candidatura se consolidará no próximo ano.

Segundo a vereadora, o fortalecimento da base de Lula no Congresso é fundamental. “Não adianta eleger o presidente e não dar governabilidade. Precisamos defender os interesses do povo trabalhador”, disse.

Kari destacou ainda que o cenário eleitoral de 2026 deve ser definido mais adiante. “A única certeza que eu tenho é que estou com Lula e com o senador Humberto Costa [que buscará a reeleição]. Se a direita aumentar sua bancada, há o risco de um impeachment do presidente ou até de um ministro do STF”, avaliou.

Sobre as projeções do PT, ela afirmou que ainda não há um número exato de cadeiras esperadas, pois a federação com PV e PCdoB pode alterar a composição. “Ter um presidente da República do nosso partido potencializa as candidaturas federais e estaduais”, ponderou.

Vereadora Kari Santos participou do videocast Cena Política, do JC Play - Artur Borba / JC Imagem

Críticas à governadora Raquel Lyra

Em seu primeiro mandato na Câmara do Recife, a parlamentar também reforçou sua oposição à governadora Raquel Lyra (PSD), a quem classificou como “ruim politicamente” e acusou de “esconder o presidente Lula".

Kari Santos reafirmou que o PT é oposição à governadora Raquel Lyra e descartou qualquer possibilidade de aliança. “Posso dizer que haverá uma decisão, mas a única certeza é que o PT não vai estar com Raquel Lyra”, disse.

A parlamentar foi dura nas críticas à gestora estadual. “Sou oposição à governadora. Ela até tenta, mas é muito ruim politicamente e esconde o meu partido. Esconder o partido é esconder o presidente Lula”, afirmou.

Ela criticou também a postura da governadora em relação ao governo federal. “Durante os primeiros anos, Raquel chamava Lula de ‘governo federal’. Ela precisa entender que o nome do presidente é Luiz Inácio Lula da Silva”, ironizou.

Kari avaliou que a aproximação da governadora com o presidente é apenas institucional. “Raquel Lyra não sabe de que lado samba. Ela nunca demonstrou apoio político. Está cada vez mais próxima do eleitorado bolsonarista. E se está com o bolsonarismo, não estará com o PT, tampouco com Lula”, declarou.

Kari Santos no videocast Cena Política, com Rodrigo Fernandes e Fernando Castilho - Artur Borba / JC Imagem

Uso das redes sociais na política

A vereadora também comentou o papel das redes sociais no debate político. Integrante de um grupo jovem eleito em 2024, defendeu a necessidade de renovar os quadros políticos na Câmara do Recife, mas sem perder o compromisso com as pautas sociais.

“Renovar é necessário, mas essa renovação tem que estar atrelada ao compromisso com o povo, algo que eu não vejo dentro do contexto da extrema direita”, afirmou.

Kari também ressaltou que mantém firme seus posicionamentos partidários dentro do parlamento recifense, que constantemente registra discussõs entre vereadores de direita e esquerda.

“Sou terrivelmente petista, sou do embate, mas entendo que também tenho que dialogar. A minha função enquanto vereadora é não abrir mão daquilo em que acredito, mas colocar o bem-estar do povo acima de tudo”, declarou.

A parlamentar defendeu o diálogo com diferentes forças políticas quando há projetos que beneficiem a população. “A gente vai ter divergência ideológica, vai para o confronto, mas quando chega um projeto que ajuda o povo, é preciso dialogar com oposição e governo para encontrar o melhor caminho”, afirmou.

Vereadora Kari Santos participou do videocast Cena Política, do JC Play - Artur Borba / JC Imagem

Atuação na Câmara e relação com João Campos

Sobre sua atuação na Câmara do Recife, Kari Santos disse manter independência em relação ao prefeito João Campos (PSB), apesar de o PT integrar a base da gestão com dois secretários.

“Meu compromisso é com o povo. O que for bom para o Recife, eu voto a favor; o que for ruim, voto contra. A isenção para bets [casas de apostas], por exemplo, eu votei contra”, lembrou.

Kari ressaltou ainda que o vereador deve exercer o papel de fiscalização com responsabilidade. “Fiscalizar é dever, mas não se pode expor servidor público ou criar tensão. O vereador tem limites, como qualquer cidadão”, concluiu.



