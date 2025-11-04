Lula cancela visita a Fernando de Noronha marcada para este sábado (8)
Gabinete da Presidência da República afirmou que cancelamento de agenda se deu por "ajustes de agenda"; Lula está em Belém, onde participará da COP-30
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a visita que faria a Pernambuco, onde participaria de agenda em Fernando de Noronha no próximo sábado (8). De acordo com o gabinete da Presidência da República, o cancelamento se deu por ajustes de agenda.
Ao longo dessa semana, Lula tem diversos compromissos em Belém, onde participará da COP-30. Para a visita a Pernambuco, o presidente deixaria Belém e seguiria direto para Noronha, mas agora permanecerá na capital paraense.
A presença de Lula em Fernando de Noronha havia sido revelada pela governadora Raquel Lyra (PSD), durante entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, na última sexta-feira (31).
Em Noronha, o presidente iria participar do evento de lançamento de uma usina de energia solar, do Projeto Noronha Verde, da Neoenergia, no Forte Nossa Senhora dos Remédios.