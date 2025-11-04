fechar
Lula cancela visita a Fernando de Noronha marcada para este sábado (8)

Gabinete da Presidência da República afirmou que cancelamento de agenda se deu por "ajustes de agenda"; Lula está em Belém, onde participará da COP-30

Por Pedro Beija Publicado em 04/11/2025 às 20:32
Lula participaria de evento de lançamento de uma usina de energia solar do projeto Noronha Verde, no próximo sábado (8)
Lula participaria de evento de lançamento de uma usina de energia solar do projeto Noronha Verde, no próximo sábado (8) - MARK SCHIEFELBEIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a visita que faria a Pernambuco, onde participaria de agenda em Fernando de Noronha no próximo sábado (8). De acordo com o gabinete da Presidência da República, o cancelamento se deu por ajustes de agenda

Ao longo dessa semana, Lula tem diversos compromissos em Belém, onde participará da COP-30. Para a visita a Pernambuco, o presidente deixaria Belém e seguiria direto para Noronha, mas agora permanecerá na capital paraense.

A presença de Lula em Fernando de Noronha havia sido revelada pela governadora Raquel Lyra (PSD), durante entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, na última sexta-feira (31).

Em Noronha, o presidente iria participar do evento de lançamento de uma usina de energia solar, do Projeto Noronha Verde, da Neoenergia, no Forte Nossa Senhora dos Remédios.

