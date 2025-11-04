Lula cancela visita a Fernando de Noronha marcada para este sábado (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gabinete da Presidência da República afirmou que cancelamento de agenda se deu por "ajustes de agenda"; Lula está em Belém, onde participará da COP-30

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a visita que faria a Pernambuco, onde participaria de agenda em Fernando de Noronha no próximo sábado (8). De acordo com o gabinete da Presidência da República, o cancelamento se deu por ajustes de agenda.

Ao longo dessa semana, Lula tem diversos compromissos em Belém, onde participará da COP-30. Para a visita a Pernambuco, o presidente deixaria Belém e seguiria direto para Noronha, mas agora permanecerá na capital paraense.

A presença de Lula em Fernando de Noronha havia sido revelada pela governadora Raquel Lyra (PSD), durante entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, na última sexta-feira (31).

Em Noronha, o presidente iria participar do evento de lançamento de uma usina de energia solar, do Projeto Noronha Verde, da Neoenergia, no Forte Nossa Senhora dos Remédios.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC