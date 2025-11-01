fechar
Política | Notícia

Datafolha: 40% consideram governo de Cláudio Castro "ótimo ou bom" no Rio

A taxa de desaprovação da gestão, classificada como "ruim ou péssima", também alcançou seu maior patamar, totalizando 34% dos entrevistados

Por JC Publicado em 01/11/2025 às 20:29
A atua&ccedil;&atilde;o de Castro na &aacute;rea de seguran&ccedil;a p&uacute;blica, tema central ap&oacute;s a grande ofensiva policial, &eacute; alvo de uma divis&atilde;o de opini&otilde;es na pesquisa
A atuação de Castro na área de segurança pública, tema central após a grande ofensiva policial, é alvo de uma divisão de opiniões na pesquisa - Rafael Wallace

Clique aqui e escute a matéria

A avaliação positiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), atingiu seu ponto mais alto desde o início de seu mandato, de acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada recentemente. O aumento de aprovação ocorre logo após a megaoperação policial, considerada a mais letal da história do estado, realizada nos Complexos da Penha e do Alemão.

Segundo o levantamento, a parcela de moradores do estado que considera o governo de Castro "ótimo ou bom" chegou a 40%. O índice representa um crescimento significativo em relação à última pesquisa do instituto, realizada em setembro de 2022, quando a aprovação era de 31%.

Na contramão do avanço positivo, a taxa de desaprovação da gestão, classificada como "ruim ou péssima", também alcançou seu maior patamar, totalizando 34% dos entrevistados. Outros 23% consideraram a administração estadual "regular".

Segurança pública e operação policial

A atuação de Castro na área de segurança pública, tema central após a grande ofensiva policial, é alvo de uma divisão de opiniões na pesquisa: a gestão é aprovada por 37% dos eleitores, e reprovada por outros 37%. O índice de "regular" neste quesito ficou em 25%.

O Datafolha também questionou a população sobre a ação nos complexos de favelas, que resultou em dezenas de mortes. Para 57% dos entrevistados, a megaoperação foi considerada um "sucesso".

O levantamento foi realizado por telefone com 626 eleitores entre os dias 30 e 31 de outubro. A pesquisa possui uma margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

 
 

Leia também

Megaoperação policial foi um sucesso para 57% dos moradores do Rio, diz pesquisa
RIO DE JANEIRO

Megaoperação policial foi um sucesso para 57% dos moradores do Rio, diz pesquisa
Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar Comando Vermelho
APÓS OPERAÇÃO

Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar Comando Vermelho

Compartilhe

Tags