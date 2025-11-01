Datafolha: 40% consideram governo de Cláudio Castro "ótimo ou bom" no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A taxa de desaprovação da gestão, classificada como "ruim ou péssima", também alcançou seu maior patamar, totalizando 34% dos entrevistados

Clique aqui e escute a matéria

A avaliação positiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), atingiu seu ponto mais alto desde o início de seu mandato, de acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada recentemente. O aumento de aprovação ocorre logo após a megaoperação policial, considerada a mais letal da história do estado, realizada nos Complexos da Penha e do Alemão.

Segundo o levantamento, a parcela de moradores do estado que considera o governo de Castro "ótimo ou bom" chegou a 40%. O índice representa um crescimento significativo em relação à última pesquisa do instituto, realizada em setembro de 2022, quando a aprovação era de 31%.

Na contramão do avanço positivo, a taxa de desaprovação da gestão, classificada como "ruim ou péssima", também alcançou seu maior patamar, totalizando 34% dos entrevistados. Outros 23% consideraram a administração estadual "regular".

Segurança pública e operação policial



A atuação de Castro na área de segurança pública, tema central após a grande ofensiva policial, é alvo de uma divisão de opiniões na pesquisa: a gestão é aprovada por 37% dos eleitores, e reprovada por outros 37%. O índice de "regular" neste quesito ficou em 25%.

O Datafolha também questionou a população sobre a ação nos complexos de favelas, que resultou em dezenas de mortes. Para 57% dos entrevistados, a megaoperação foi considerada um "sucesso".

O levantamento foi realizado por telefone com 626 eleitores entre os dias 30 e 31 de outubro. A pesquisa possui uma margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.