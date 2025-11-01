Datafolha: 40% consideram governo de Cláudio Castro "ótimo ou bom" no Rio
A taxa de desaprovação da gestão, classificada como "ruim ou péssima", também alcançou seu maior patamar, totalizando 34% dos entrevistados
Por
JC
Publicado em 01/11/2025 às 20:29
A avaliação positiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), atingiu seu ponto mais alto desde o início de seu mandato, de acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada recentemente. O aumento de aprovação ocorre logo após a megaoperação policial, considerada a mais letal da história do estado, realizada nos Complexos da Penha e do Alemão.
Segundo o levantamento, a parcela de moradores do estado que considera o governo de Castro "ótimo ou bom" chegou a 40%. O índice representa um crescimento significativo em relação à última pesquisa do instituto, realizada em setembro de 2022, quando a aprovação era de 31%.
Na contramão do avanço positivo, a taxa de desaprovação da gestão, classificada como "ruim ou péssima", também alcançou seu maior patamar, totalizando 34% dos entrevistados. Outros 23% consideraram a administração estadual "regular".
Segurança pública e operação policial
A atuação de Castro na área de segurança pública, tema central após a grande ofensiva policial, é alvo de uma divisão de opiniões na pesquisa: a gestão é aprovada por 37% dos eleitores, e reprovada por outros 37%. O índice de "regular" neste quesito ficou em 25%.
O Datafolha também questionou a população sobre a ação nos complexos de favelas, que resultou em dezenas de mortes. Para 57% dos entrevistados, a megaoperação foi considerada um "sucesso".
O levantamento foi realizado por telefone com 626 eleitores entre os dias 30 e 31 de outubro. A pesquisa possui uma margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.