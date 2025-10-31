'Todo trabalho está sendo feito' em negociação para suspender tarifaço dos EUA, diz Alckmin

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Questionado se há previsão para nova conversa entre autoridades brasileiras e americanas, ele respondeu não ter data, mas acreditar avançar rápido

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira (31) que o governo federal segue trabalhando pela suspensão temporária da tarifa extra de 40% aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros além dos 10% que já haviam sido estabelecidos.

"Todo o trabalho está sendo feito para suspender esses 40% [de tarifa] enquanto negocia", afirmou Alckmin após participar de cerimônia de entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida em Bauru, no interior de São Paulo.

"Eu diria que avançou muito [a negociação]. O presidente Lula esteve com o presidente Trump em Nova York lá no encontro da ONU e esteve agora na Malásia no encontro da Asean eu acho que nós vamos ter bons desdobramentos para poder avançar mais", completou o vice-presidente.

NOVA CONVERSA

Questionado se há previsão para nova conversa entre autoridades brasileiras e americanas, ele respondeu: "Não tem data marcada, mas eu acho que nós vamos avançar rápido".

Alckmin também repetiu que o Brasil não é problema para os EUA. "Do G20, das 20 maiores economias do mundo, só com três os Estados Unidos têm superávit na balança comercial: Reino Unido, Austrália e Brasil", destacou.

Ele reforçou que, enquanto não se resolve a questão, o governo fez um conjunto de medidas para ajudar as empresas a preservar o emprego. E citou como exemplos os R$ 40 bilhões de créditos com juros de 6% a 9,5% a postergação de pagamento de tributos até dezembro, a prorrogação do regime de drawback e a criação do Reintegra a empresas que perderam exportação para os EUA.



