'Todo trabalho está sendo feito' em negociação para suspender tarifaço dos EUA, diz Alckmin
Questionado se há previsão para nova conversa entre autoridades brasileiras e americanas, ele respondeu não ter data, mas acreditar avançar rápido
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira (31) que o governo federal segue trabalhando pela suspensão temporária da tarifa extra de 40% aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros além dos 10% que já haviam sido estabelecidos.
"Todo o trabalho está sendo feito para suspender esses 40% [de tarifa] enquanto negocia", afirmou Alckmin após participar de cerimônia de entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida em Bauru, no interior de São Paulo.
"Eu diria que avançou muito [a negociação]. O presidente Lula esteve com o presidente Trump em Nova York lá no encontro da ONU e esteve agora na Malásia no encontro da Asean eu acho que nós vamos ter bons desdobramentos para poder avançar mais", completou o vice-presidente.
NOVA CONVERSA
Questionado se há previsão para nova conversa entre autoridades brasileiras e americanas, ele respondeu: "Não tem data marcada, mas eu acho que nós vamos avançar rápido".
Alckmin também repetiu que o Brasil não é problema para os EUA. "Do G20, das 20 maiores economias do mundo, só com três os Estados Unidos têm superávit na balança comercial: Reino Unido, Austrália e Brasil", destacou.
Ele reforçou que, enquanto não se resolve a questão, o governo fez um conjunto de medidas para ajudar as empresas a preservar o emprego. E citou como exemplos os R$ 40 bilhões de créditos com juros de 6% a 9,5% a postergação de pagamento de tributos até dezembro, a prorrogação do regime de drawback e a criação do Reintegra a empresas que perderam exportação para os EUA.