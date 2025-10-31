fechar
O governo federal vai ajudar no que o Rio precisar, diz Alckmin, após Lula assinar projeto antifacção

Lula sancionou na quinta-feira (30) uma lei de autoria do senador Sérgio Moro, para aumentar penas daqueles que participam de organizações criminosas

31/10/2025
Lula sancionou lei para aumentar penas daqueles que participam de organizações criminosas
Lula sancionou lei para aumentar penas daqueles que participam de organizações criminosas - Ricardo Stuckert / PR

Após agenda no interior de São Paulo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal vai ajudar o Rio de Janeiro no que o Estado precisar.

"O crime organizado deve ser combatido por terra, mar e ar. O crime organizado tem que ser combatido duramente, em penitenciária de segurança máxima, romper o fluxo de dinheiro... Agora, precisa ter investigação, tecnologia e inteligência para fazer as operações", disse Alckmin em Bauru, ao ser questionado sobre a crise no Rio de Janeiro.

Ele lembrou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi ao Rio e já está trabalhando junto com o Estado, com a transferência dos presos de organização criminosa para penitenciárias federais de alta segurança e a disponibilização dos peritos criminais para ajudar o município.

"No Rio nós já tivemos no passado Força Nacional, GLO Garantia da Lei e da Ordem e o que o Rio precisar, o governo federal vai ajudar", completou.

Alckmin completou dizendo que o presidente Lula sancionou ontem, quinta-feira, 30, uma lei de autoria do senador Sérgio Moro (União-PR), para aumentar as penas daqueles que participam de organizações criminosas. "E hoje Lula assinou um projeto de lei antifacção, que vai ser um projeto bastante abrangente. Essa é uma luta permanente, mas dá para avançar bastante", finalizou.

