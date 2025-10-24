Cena Política: Thiago Medina confirma que tentará a Câmara dos Deputados em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista ao JC Play, vereador criticou João Campos, declarou voto em Raquel Lyra e lamentou a indefinição de um candidato na oposição a Lula

O vereador do Recife Thiago Medina (PL) confirmou nesta sexta-feira (24) a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. A revelação foi feita durante entrevista ao videocast Cena Política, do JC Play (assista acima).

O parlamentar, que cumpre seu primeiro mandato na Câmara Municipal do Recife, afirmou que a motivação para buscar um cargo federal está ligada à pauta de costumes, temas que, segundo ele, são debatidos prioritariamente em Brasília.

“Tenho vontade de disputar a Câmara e tenho trabalhado para isso. Nacionalmente temos ótimos cenários no Brasil, mas a gente precisa de ajuda lá. Como vereador, a gente fica de mãos atadas para isso. Claro que é importante estar falando das obras municipais. Mas onde as pautas estão sendo tratadas? Na Câmara Federal”, declarou Medina.

Questionado sobre a pouca experiência na política — apenas dois anos de mandato ao final do período — o vereador citou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) como exemplo. “Ele também teve mandato de dois anos de vereador e depois foi deputado federal. É algo que dá para fazer, dá para aprender”, defendeu o parlamentar.

O vereador desconversou sobre o impacto das tensões internas do Partido Liberal (PL) de Pernambuco em sua pretensão eleitoral. O partido tem vivido um racha entre as alas lideradas pelo presidente estadual, Anderson Ferreira, e o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado.

“A nossa parte a gente faz, tenta conversar, se viabilizar, até porque a gente terá ótimos quadros aqui em Pernambuco, os deputados federais que já estão lá, outras pessoas que vão tentar deputado federal também, e se puder ter mais um, vai ser melhor ainda", declarou.

Thiago Medina no videocast cena Política com Igor Maciel, Fernando Castilho, Rodrigo Fernandes e Romoaldo de Souza - ARTHUR BORBA / JC IMAGEM

Voto cravado em Raquel contra João

Em relação às eleições para o Governo do Estado em 2026, Thiago Medina afirmou não crer na viabilidade de uma terceira via na disputa. Ele traçou um cenário polarizado e se posicionou de forma crítica ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), garantindo preferência pelo voto em Raquel Lyra.

"Não subo no palanque de Raquel, mas entre os dois, voto em Raquel, porque o que ele [João] fez no Recife, estragar as finanças, o futuro dos jovens, ele vai fazer em Pernambuco, e isso a gente não pode deixar de acontecer", disparou, emendando elogios à gestão da governadora.

"Se a gente pega o estado de Pernambuco em 2022 e pega hoje, a gente vê uma diferença de entrega, eficiência e obras que ela tem feito. Isso é um fato. Atrasam muito menos, custam muito menos, a gente vê um governo com mais eficiência. Concordo em tudo com ela? Não. Mas se a eleição for João Campos contra Raquel Lyra, não tenho dúvida em quem eu voto", disparou

Oposição na Câmara: A "munição" contra a gestão municipal

Thiago Medina, que faz parte do bloco de oposição na Câmara ao lado de nomes como Gilson Filho (PL) e Eduardo Moura (Novo), defendeu o trabalho de fiscalização, coisas que segundo ele não faziam tanto barulho em legislaturas anteriores.

O parlamentar citou os aditivos de valor e de prazo em quase "toda obra" da Prefeitura como um problema grave, citando como exemplos o Parque Eduardo Campos e a Ponte Giratória.

"Um parque é algo ruim? Não, ter um parque é legal. Só que ter um parque por R$ 120 milhões enquanto a gente não tem professor suficiente para os alunos, não tem remédio para alunos, não tem luva para os médicos. O recifense está começando a ver isso”, expôs.

Vereador Thiago Medina participou do videocast Cena Política, do JC Play - ARTUR BORBA / JC IMAGEM

A atuação da oposição também se concentra no questionamento constante dos regimes de urgência utilizados pelo Executivo para aprovar projetos na Câmara. Medina criticou a pressa imposta para votações de propostas complexas.

“É difícil e chega do nada, às vezes projetos grandes. E não é só ler... é entender o que está errado, se tem jabuti, por isso ter equipe qualificada é importante,” afirmou, antes de explicar a estratégia da Prefeitura: “Eles ainda pedem dispensa de prazo, e pode ter alguma coisa duvidosa para não dar tempo de vereadores lerem tudo, entenderem, discursaram contra”.

Segundo ele, o objetivo de tais manobras é evitar que a oposição tenha "munição" para discursar e expor para a população o que considera errado.

Redes sociais como ferramenta de fiscalização e proteção

Sobre as críticas que a oposição sofreu no início do mandato por realizar fiscalizações em equipamentos da Prefeitura e divulgar o conteúdo nas redes sociais, Medina defendeu o uso das plataformas digitais.

“O trabalho do vereador é fiscalizar a prefeitura, as obras, e qual é a melhor forma de mostrar ao recifense o que está acontecendo? Está gravando vídeo, está todo mundo aqui na rede social”, justificou.

O vereador também vê o registro em vídeo como uma forma de defesa pessoal. “É uma forma de me proteger também. Imagina eu entro lá, não faço nada errado e não filmei. Depois chega alguém e diz que ele xingou a gente, foi mal-educado, quebrou alguma coisa, e eu não tenho vídeo para provar que não fiz isso? É uma forma de me defender ao mesmo tempo que estou mostrando a realidade.”

Cenário Nacional: Críticas a Lula e preocupação da direita

Por fim, Thiago Medina criticou a gestão do presidente Lula e, simultaneamente, demonstrou preocupação com a falta de articulação da direita para as eleições de 2026.

“Estamos a 11 meses da eleição e não sabemos quem será o candidato da direita. Isso é péssimo”, disse ele, sublinhando que a indefinição pode prejudicar o campo conservador. “Sem um candidato não vai solidificar na mente do povo quem votar contra Lula. Isso já é algo ruim para a gente".



