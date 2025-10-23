fechar
Política | Notícia

Motta: Governo vai apresentar saída para perda da MP; corte de renúncias fica mais para frente

A indicação de Motta ocorreu após o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmar que a intenção é tentar votar a proposta da Fazenda

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/10/2025 às 20:00
Ao ser questionado por jornalistas sobre esse tema, Motta indicou que a Casa &quot;ainda n&atilde;o&quot; vai votar o corte das ren&uacute;ncias fiscais
Ao ser questionado por jornalistas sobre esse tema, Motta indicou que a Casa "ainda não" vai votar o corte das renúncias fiscais - MARINA RAMOS/CÂMARA

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (23) que o governo federal deve apresentar, até a semana que vem, uma saída para "repor o que foi perdido" em decorrência da Medida Provisória Alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que caducou no início do mês. Já o debate sobre o corte de renúncias fiscais vai ficar "mais para frente um pouco", indicou.

Preocupado com o caixa no ano em que busca a reeleição, o governo procura uma forma de compensar com outras fontes de receita a derrota da MP do IOF, imposta pela Câmara.

"O governo está decidindo o que vai usar para repor o que foi perdido na MP 1303. Deve apresentar saída até semana que vem", disse Motta depois da reunião de líderes desta quinta.

A indicação de Motta ocorreu após o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmar que a intenção é tentar votar a proposta do Ministério da Fazenda para recuperar pelo menos parte da MP, relativa ao controle de gastos, entre terça e quarta-feira da semana que vem. Guimarães também apontou que o governo quer discutir a redução de renúncias fiscais já no início de novembro

Ao ser questionado por jornalistas sobre esse tema, Motta indicou que a Casa "ainda não" vai votar o corte das renúncias fiscais, debate que ficará "mais para frente um pouco". "Mas nós queremos avançar. É pauta da casa. Queremos também avançar no corte linear das isenções", afirmou.

REUNIÃO "PRODUTIVA" COM GLEISI

Sobre o encontro realizado com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, na noite de quarta-feira, 22, o presidente da Câmara se limitou a dizer que a reunião foi "produtiva". Participaram do encontro o ministro do Esporte, André Fufuca, e os líderes Dr. Luizinho (PP-RJ), Áureo Ribeiro (Solidariedade-SP) e José Guimarães (PT-CE).

 
 
 

Leia também

Bancada cristã terá como prioridade apoio a projeto que susta resolução sobre aborto legal
CONGRESSO

Bancada cristã terá como prioridade apoio a projeto que susta resolução sobre aborto legal
Câmara envia ao Senado projeto que regulamenta ações no STF
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Câmara envia ao Senado projeto que regulamenta ações no STF

Compartilhe

Tags