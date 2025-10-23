Motta: Governo vai apresentar saída para perda da MP; corte de renúncias fica mais para frente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A indicação de Motta ocorreu após o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmar que a intenção é tentar votar a proposta da Fazenda

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quinta-feira (23) que o governo federal deve apresentar, até a semana que vem, uma saída para "repor o que foi perdido" em decorrência da Medida Provisória Alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que caducou no início do mês. Já o debate sobre o corte de renúncias fiscais vai ficar "mais para frente um pouco", indicou.

Preocupado com o caixa no ano em que busca a reeleição, o governo procura uma forma de compensar com outras fontes de receita a derrota da MP do IOF, imposta pela Câmara.

"O governo está decidindo o que vai usar para repor o que foi perdido na MP 1303. Deve apresentar saída até semana que vem", disse Motta depois da reunião de líderes desta quinta.

A indicação de Motta ocorreu após o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmar que a intenção é tentar votar a proposta do Ministério da Fazenda para recuperar pelo menos parte da MP, relativa ao controle de gastos, entre terça e quarta-feira da semana que vem. Guimarães também apontou que o governo quer discutir a redução de renúncias fiscais já no início de novembro

Ao ser questionado por jornalistas sobre esse tema, Motta indicou que a Casa "ainda não" vai votar o corte das renúncias fiscais, debate que ficará "mais para frente um pouco". "Mas nós queremos avançar. É pauta da casa. Queremos também avançar no corte linear das isenções", afirmou.

REUNIÃO "PRODUTIVA" COM GLEISI

Sobre o encontro realizado com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, na noite de quarta-feira, 22, o presidente da Câmara se limitou a dizer que a reunião foi "produtiva". Participaram do encontro o ministro do Esporte, André Fufuca, e os líderes Dr. Luizinho (PP-RJ), Áureo Ribeiro (Solidariedade-SP) e José Guimarães (PT-CE).