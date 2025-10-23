Governo federal detalha investimentos em portos, aeroportos e ferrovias em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

À Rádio Jornal, Silvio Costa Filho detalhou obras em aeroportos, portos e ferrovias, e defendeu o papel do Estado no desenvolvimento do Nordeste

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, detalhou nesta quinta-feira (23), em entrevista à Rádio Jornal, um amplo conjunto de obras e investimentos do Governo Federal em Pernambuco.

Segundo ele, as ações somam mais de R$ 35 bilhões por meio do Novo PAC, abrangendo áreas como infraestrutura, aviação, portos, saneamento, moradia e educação técnica.

Costa Filho destacou que parte dos recursos já está em execução.

“Nós já viabilizamos mais de R$ 2,5 bilhões em investimentos para o nosso estado, entre obras em portos, aeroportos e rodovias”, afirmou.

Investimentos em portos e aeroportos

No setor portuário, o Porto de Suape receberá R$ 337 milhões em recursos públicos e R$ 1,6 bilhão em investimentos privados, incluindo obras de dragagem e requalificação do molhe, além da ampliação das operações da APM Terminals.

Já o Porto do Recife terá R$ 100 milhões destinados à dragagem e à ampliação das operações, o que, segundo o ministro, deve gerar empregos e movimentar a economia metropolitana.

Na aviação, Costa Filho anunciou R$ 400 milhões em novos investimentos para o Aeroporto Internacional do Recife, destinados à construção de um terminal intermodal na antiga área do aeroporto, que reunirá espaço para transporte público, táxis, aplicativos e uma área de lazer.

O projeto inclui ainda um condomínio logístico voltado à movimentação de cargas, com expectativa de geração de 3 mil empregos diretos.

Outros aeroportos do interior também estão sendo contemplados: Petrolina (R$ 54 milhões), Serra Talhada (R$ 20 milhões), Garanhuns (R$ 26,6 milhões), Araripina (R$ 25,4 milhões) e Caruaru (R$ 150 milhões).

Obras estruturantes e geração de empregos

Além dos investimentos em infraestrutura de transporte, o Governo Federal está retomando obras estratégicas, como a Transnordestina, que contará com R$ 4 bilhões.

Segundo Costa Filho, o presidente Lula deve visitar Pernambuco em novembro para autorizar o início do trecho 4 da ferrovia, com 73 quilômetros e investimento inicial de R$ 200 milhões.

A lista inclui ainda a duplicação de trechos das BRs 232, 104 e 423, a execução da Adutora do Agreste (R$ 400 milhões), e a construção de 934 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, com investimento superior a R$ 230 milhões.

O Estado também receberá R$ 221,8 milhões para a expansão de seis novos campi dos Institutos Federais em Águas Belas, Araripina, Bezerros, Goiana, Recife e Santa Cruz do Capibaribe

“Esses investimentos ajudam a criar emprego e renda. Eu defendo os programas sociais, mas o maior programa social do Brasil é o emprego, que traz dignidade e felicidade para as pessoas”, afirmou o ministro.

Relações internacionais e exportações

Durante a entrevista, Silvio Costa Filho também comentou o impacto das relações comerciais do Brasil com outros países.

Ele reconheceu a importância do diálogo com os Estados Unidos, mas ressaltou que é preciso diversificar mercados, especialmente diante das tensões recentes entre os dois países.

As tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros — como o aço e o etanol — geraram um impasse comercial que reduziu o volume de exportações para o mercado americano.

“O presidente Lula tem trabalhado para ampliar o diálogo com os EUA, mas também com a Europa e a Ásia, consolidando a política internacional brasileira”, disse.

Segundo ele, o governo já abriu mais de 410 novos mercados para produtos brasileiros desde o início do mandato de Lula, o que tem impulsionado as exportações e fortalecido o setor portuário.

“Estamos vivendo o melhor momento da história do setor portuário brasileiro, com crescimento de até 10% nas operações de contêineres”, afirmou.

Pernambuco pode “muito mais”

Ao final da entrevista, o ministro fez um diagnóstico sobre o desempenho econômico do Estado, que cresceu abaixo da média nordestina em 2024.

“Pernambuco pode muito mais. Nós precisamos fortalecer a indústria, o setor de serviços e tirar do papel obras estruturantes, como o Arco Metropolitano e a duplicação da PE-60, que é fundamental para o turismo e o desenvolvimento regional”, afirmou.

Silvio Costa Filho aproveitou o espaço para confirmar que é pré-candidato ao Senado em 2026, com o apoio do presidente Lula.

“O nosso principal desafio agora é continuar trabalhando até abril, ao lado do presidente, fazendo as entregas que Pernambuco precisa”, concluiu.

