Governo federal detalha investimentos em portos, aeroportos e ferrovias em Pernambuco

À Rádio Jornal, Silvio Costa Filho detalhou obras em aeroportos, portos e ferrovias, e defendeu o papel do Estado no desenvolvimento do Nordeste

Por Ryann Albuquerque Publicado em 23/10/2025 às 12:09
Silvio Costa Filho discursa após assinar ordem de serviço de dragagem do canal do Porto de Suape
Silvio Costa Filho discursa após assinar ordem de serviço de dragagem do canal do Porto de Suape - Rodrigo Fernandes/JC

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, detalhou nesta quinta-feira (23), em entrevista à Rádio Jornal, um amplo conjunto de obras e investimentos do Governo Federal em Pernambuco.

Segundo ele, as ações somam mais de R$ 35 bilhões por meio do Novo PAC, abrangendo áreas como infraestrutura, aviação, portos, saneamento, moradia e educação técnica.

Costa Filho destacou que parte dos recursos já está em execução.

“Nós já viabilizamos mais de R$ 2,5 bilhões em investimentos para o nosso estado, entre obras em portos, aeroportos e rodovias”, afirmou.

Investimentos em portos e aeroportos

No setor portuário, o Porto de Suape receberá R$ 337 milhões em recursos públicos e R$ 1,6 bilhão em investimentos privados, incluindo obras de dragagem e requalificação do molhe, além da ampliação das operações da APM Terminals.

Já o Porto do Recife terá R$ 100 milhões destinados à dragagem e à ampliação das operações, o que, segundo o ministro, deve gerar empregos e movimentar a economia metropolitana.

Na aviação, Costa Filho anunciou R$ 400 milhões em novos investimentos para o Aeroporto Internacional do Recife, destinados à construção de um terminal intermodal na antiga área do aeroporto, que reunirá espaço para transporte público, táxis, aplicativos e uma área de lazer.

O projeto inclui ainda um condomínio logístico voltado à movimentação de cargas, com expectativa de geração de 3 mil empregos diretos.

Outros aeroportos do interior também estão sendo contemplados: Petrolina (R$ 54 milhões), Serra Talhada (R$ 20 milhões), Garanhuns (R$ 26,6 milhões), Araripina (R$ 25,4 milhões) e Caruaru (R$ 150 milhões).

Obras estruturantes e geração de empregos

Além dos investimentos em infraestrutura de transporte, o Governo Federal está retomando obras estratégicas, como a Transnordestina, que contará com R$ 4 bilhões.

Segundo Costa Filho, o presidente Lula deve visitar Pernambuco em novembro para autorizar o início do trecho 4 da ferrovia, com 73 quilômetros e investimento inicial de R$ 200 milhões.

A lista inclui ainda a duplicação de trechos das BRs 232, 104 e 423, a execução da Adutora do Agreste (R$ 400 milhões), e a construção de 934 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, com investimento superior a R$ 230 milhões.

O Estado também receberá R$ 221,8 milhões para a expansão de seis novos campi dos Institutos Federais em Águas Belas, Araripina, Bezerros, Goiana, Recife e Santa Cruz do Capibaribe

“Esses investimentos ajudam a criar emprego e renda. Eu defendo os programas sociais, mas o maior programa social do Brasil é o emprego, que traz dignidade e felicidade para as pessoas”, afirmou o ministro.

Relações internacionais e exportações

Durante a entrevista, Silvio Costa Filho também comentou o impacto das relações comerciais do Brasil com outros países.

Ele reconheceu a importância do diálogo com os Estados Unidos, mas ressaltou que é preciso diversificar mercados, especialmente diante das tensões recentes entre os dois países.

As tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros — como o aço e o etanol — geraram um impasse comercial que reduziu o volume de exportações para o mercado americano.

“O presidente Lula tem trabalhado para ampliar o diálogo com os EUA, mas também com a Europa e a Ásia, consolidando a política internacional brasileira”, disse.

Segundo ele, o governo já abriu mais de 410 novos mercados para produtos brasileiros desde o início do mandato de Lula, o que tem impulsionado as exportações e fortalecido o setor portuário.

“Estamos vivendo o melhor momento da história do setor portuário brasileiro, com crescimento de até 10% nas operações de contêineres”, afirmou.

Pernambuco pode “muito mais”

Ao final da entrevista, o ministro fez um diagnóstico sobre o desempenho econômico do Estado, que cresceu abaixo da média nordestina em 2024.

“Pernambuco pode muito mais. Nós precisamos fortalecer a indústria, o setor de serviços e tirar do papel obras estruturantes, como o Arco Metropolitano e a duplicação da PE-60, que é fundamental para o turismo e o desenvolvimento regional”, afirmou.

Silvio Costa Filho aproveitou o espaço para confirmar que é pré-candidato ao Senado em 2026, com o apoio do presidente Lula.

“O nosso principal desafio agora é continuar trabalhando até abril, ao lado do presidente, fazendo as entregas que Pernambuco precisa”, concluiu.

Editorial JC: Na rota do desenvolvimento
Editorial JC: Na rota do desenvolvimento
Silvio Costa Filho aponta motivação política em decisão de Raquel Lyra sobre obra no aeroporto de Caruaru: 'sabe que estou com João Campos'
Silvio Costa Filho aponta motivação política em decisão de Raquel Lyra sobre obra no aeroporto de Caruaru: 'sabe que estou com João Campos'

