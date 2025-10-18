Giro Metropolitano: 'A preocupação é de fazer com que Jaboatão não seja apenas uma cidade dormitório', diz secretário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O programa Giro Metropolitano, da Rádio Jornal, deste sábado (18), recebeu o secretário de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Jaboatão dos Guararapes, Francisco Papaléo, para falar sobre temas de interesse da população, como as melhorias na infraestrutura da cidade, as obras na orla das praias, dentre outros serviços ofertados aos jaboatonenses. Apresentado pela jornalista Natália Ribeiro, o programa está disponível nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).



Atualmente, Jaboatão tem se destacado como um dos principais polos logísticos de Pernambuco, algo que a gestão municipal quer não só manter o status, mas também investir. "No primeiro dia de gestão, o prefeito Mano Medeiros colocou na sua posse que o desafio era transformar Jaboatão no melhor lugar para se trabalhar e para se morar. A preocupação é de fazer com que Jaboatão não seja apenas uma cidade dormitório, mas que seja uma cidade que tem atrativos. Então, hoje, Pernambuco é o maior polo logístico do Nordeste e Jaboatão é o maior polo logístico de Pernambuco. O gera daí, inclusive, oferta de metros quadrados e a gente tem essa noção, quando os licenciamentos acontecem em Jaboatão, dá essa dimensão muito grande, o que é muito importante", destacou Francisco Papaléo.

Ainda de acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Jaboatão tem enorme potencial de crescimento habitacional. "Não é só na questão do licenciamento, também no andamento de novos residenciais, moradias... E de todas as faixas, sejam elas do Minha Casa Minha Vida, sejam elas fora dos programas sociais. Jaboatão tem uma área rural hoje de aproximadamente 51% do município; então, temos aí muito terreno para que o desenvolvimento chegue, coisa que não acontece mais no Recife, por exemplo, que a moda é o Retrofit, porque não existe área para construção e expansão", explicou.

"Já em Olinda, onde fui morador por anos, infelizmente se transformou numa cidade dormitório. Quando eu falo a cidade dormitório é porque as pessoas literalmente só vão lá para dormir e fazem sua vida no Recife. Isso é horrível porque você não compra no comércio, não gasta dentro da sua cidade... Entretanto, você usa o sistema de saúde do município, usa o sistema de educação do município, deixando esse custo muito grande, enquanto que a receita dessas pessoas está sendo direcionada para outro município", complementou o secretário.

Melhorias na orla de Jaboatão

Diante dos riscos de ataques de tubarão, principalmente na Praia de Piedade, a Prefeitura do Jaboatão tem buscado realizar estudos e alternativas para viabilizar uma orla mais atrativa para a população e turistas. "Aquele trecho de Piedade está com o banho de mar proibido, interditado para o banho há muito tempo. Fato é que há muito tempo nós não ouvimos notícias de pessoas que tentam ultrapassar essa barreira, que tentam ir pra praia mesmo com a proibição. Então, a gente tem que procurar alternativas. A gente não pode, hoje, de forma alguma, disputar o espaço com o tubarão, pois ali é o habitat dele", contou Francisco Papaléo.

"Nós retomamos as obras do calçadão, que estavam paralisadas por conta dos recursos da União... O orçamento desse ano passou por problemas políticos na Câmara dos Deputados e demorou a ser aprovado, mas conseguimos retomar as obras do nosso calçadão, que está ficando lindo. Nós vamos dar a possibilidade de a população usufruir o nosso litoral de outra maneira. É o que estamos fazendo, procurando essas alternativas para manter o nossos 8 km de litoral ativos", explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Jaboatão dos Guararapes.

