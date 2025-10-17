fechar
Política | Notícia

Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa

Com a autorização, Bolsonaro poderá receber amigos menores de idade da filha, a senadora Damares Alves e outros amigos da família entre as 9h e as 18h

Por Agência Brasil Publicado em 17/10/2025 às 19:39
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza Jair Bolsonaro a comemorar anivers&aacute;rio da filha em casa
Ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza Jair Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Arquivo Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (17) o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber convidados para comemorar os 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro.

Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, para realização de um almoço em comemoração ao aniversário da adolescente neste sábado (18).

Com a autorização, Bolsonaro poderá receber amigos menores de idade da filha, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros amigos da família entre as 9h e as 18h.

Moraes ressaltou que os veículos dos convidados deverão ser revistados pela equipe de policiais penais que faz a vigilância da residência.

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro.

A medida cautelar foi determinada no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro foram investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky.

No mês passado, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.

