fechar
Política | Notícia

Congresso cancela sessão que analisaria vetos de Lula à Lei do Licenciamento Ambiental

Cancelamento da sessão conjunta foi anunciado por Davi Alcolumbre após pedido do governo; não havia acordo entre senadores sobre o tema

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/10/2025 às 10:11
Davi Alcolumbre
Davi Alcolumbre - WALDEMIR BARRETO / AGÊNCIA SENADO

Clique aqui e escute a matéria

Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, informou nesta quinta-feira (16), por meio de nota, o cancelamento da sessão conjunta do Congresso Nacional que iria analisar os 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.

De acordo com ele, o cancelamento da sessão atende à solicitação da liderança do Governo no Congresso.

Pedidos por adiamento

Na última quarta-feira (15), os senadores já pediam pelo adiamento dada a falta de um acordo. O adiamento era defendido tanto pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), que é ligada ao agronegócio, como o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

A informação é do Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo Randolfe, a orientação do governo é pela manutenção dos vetos.

Leia Também

Vetos

A análise de vetos é sempre vista com preocupação pelo Palácio do Planalto, dado o desgaste em potencial com o Congresso. A última sessão, ocorrida em 17 de junho, causou atritos entre os dois Poderes após a responsabilização por eventuais aumentos na conta de luz causados pela derrubada de vetos ao projeto das eólicas em alto-mar.

Saiba como acessar o JC Premium

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Limite para saque aniversário ajuda a garantir fluxo do FGTS para construção civil, mas fundo ainda financia consumo em lugar da habitação
Coluna JC Negócios

Limite para saque aniversário ajuda a garantir fluxo do FGTS para construção civil, mas fundo ainda financia consumo em lugar da habitação
Câmara impõe nova derrota a Lula e derruba MP que era alternativa ao IOF; governo perde R$ 17 bi
CONGRESSO NACIONAL

Câmara impõe nova derrota a Lula e derruba MP que era alternativa ao IOF; governo perde R$ 17 bi

Compartilhe

Tags