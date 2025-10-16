Congresso cancela sessão que analisaria vetos de Lula à Lei do Licenciamento Ambiental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cancelamento da sessão conjunta foi anunciado por Davi Alcolumbre após pedido do governo; não havia acordo entre senadores sobre o tema

Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, informou nesta quinta-feira (16), por meio de nota, o cancelamento da sessão conjunta do Congresso Nacional que iria analisar os 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.

De acordo com ele, o cancelamento da sessão atende à solicitação da liderança do Governo no Congresso.

Pedidos por adiamento



Na última quarta-feira (15), os senadores já pediam pelo adiamento dada a falta de um acordo. O adiamento era defendido tanto pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), que é ligada ao agronegócio, como o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

A informação é do Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo Randolfe, a orientação do governo é pela manutenção dos vetos.

Vetos

A análise de vetos é sempre vista com preocupação pelo Palácio do Planalto, dado o desgaste em potencial com o Congresso. A última sessão, ocorrida em 17 de junho, causou atritos entre os dois Poderes após a responsabilização por eventuais aumentos na conta de luz causados pela derrubada de vetos ao projeto das eólicas em alto-mar.

