Política | Notícia

Moraes destitui advogados de ex-assessores de Bolsonaro por 'manobra para atrasar' processo

Ministro acusou as defesas de agirem com "nítido caráter procrastinatório" e determinou que a Defensoria Pública da União assuma o caso.

Por JC Publicado em 09/10/2025 às 22:20
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - WILTON JUNIOR/ESTADÃO
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), destituiu, nesta quinta-feira (9), os advogados que representam Filipe Martins e Marcelo Costa Câmara, ambos ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado.

Em sua decisão, Moraes afirmou que as defesas agiram de forma "inusitada" e com "nítido caráter procrastinatório" ao não apresentarem as alegações finais – a última etapa de manifestação antes do julgamento – dentro do prazo legal, mesmo após serem devidamente intimadas.

Segundo o ministro, a atitude configurou litigância de má-fé e uma tentativa de retardar o andamento do processo. Os advogados destituídos são Jeffrey Chiquini, que representa Martins, e Eduardo Kuntz, que defendia Câmara.

Defensoria Pública assume o caso

Para garantir o direito de defesa dos réus e evitar a anulação do processo, Moraes determinou o envio imediato do caso à Defensoria Pública da União (DPU). Caberá agora a um defensor público elaborar e apresentar as alegações finais em nome de Filipe Martins e Marcelo Câmara.

Assim que a DPU apresentar o documento, o processo contra os dois ex-assessores, que fazem parte do "núcleo 2" da investigação (responsável por operacionalizar a suposta trama), estará pronto para ser julgado pelo STF.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

