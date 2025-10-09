fechar
Política | Notícia

CPI do INSS: Relator anuncia que vai pedir a prisão de presidente de sindicato ligado a irmão de Lula

Deputado Alfredo Gaspar acusa Milton Baptista, do Sindinapi, de envolvimento em desvios e afirma que a Polícia Federal e a CGU sabiam das ilegalidades

Por JC Publicado em 09/10/2025 às 22:33
Alfredo Gaspar, deputado federal pelo União Brasil-AL
Alfredo Gaspar, deputado federal pelo União Brasil-AL - Tripe/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O relator da CPI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), anunciou nesta quinta-feira (9) que pedirá a prisão preventiva do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi), Milton Baptista de Souza Filho. A entidade tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração foi feita ao final do depoimento de Milton Baptista, que permaneceu em silêncio durante quase toda a sessão. "Os dados provados pela CGU e pela investigação da CPMI permitiram saber que o sindicato meteu a mão com força no dinheiro do aposentado [...]. E nós não podemos permitir a manutenção da impunidade", afirmou Gaspar.

Leia Também

Críticas à PF e à CGU

O relator fez uma acusação contundente, afirmando que tanto a Polícia Federal quanto a Controladoria-Geral da União, que conduziram a operação "Sem Desconto" sobre o mesmo tema, já tinham conhecimento das irregularidades, mas optaram por não agir contra a diretoria do sindicato.

"Até esta data, as autoridades estavam botando a mão na cabeça do senhor Milton Cavalo [apelido de Baptista] e de toda a diretoria", disse o deputado, ressaltando que a CPI "produziu com facilidade o esquema da organização criminosa".

Frei Chico

O presidente do Sindinapi só quebrou o silêncio para responder a uma pergunta do deputado Paulo Pimenta (PT-RS) sobre o papel do irmão de Lula no sindicato.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Contrariando o meu advogado, quero dizer que ele [Frei Chico] nunca teve esse papel administrativo no sindicato. Só político, de representação sindical. Nada mais do que isso", declarou Milton Baptista, negando que tenha usado a influência do vice-presidente para abrir portas no governo.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

PF faz operação contra fraudes em descontos de aposentadorias do INSS; veja detalhes
INSS

PF faz operação contra fraudes em descontos de aposentadorias do INSS; veja detalhes
CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação do irmão de Lula
INVESTIGAÇÃO

CGU diz que Sindicato investigado por descontos escondeu do INSS participação do irmão de Lula

Compartilhe

Tags