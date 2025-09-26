MDB em Pernambuco tem novo racha após decisão de Executiva de ir para oposição a Raquel Lyra na Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Grupo de 17 membros do diretório estadual contesta legitimidade da mudança de posicionamento político na Alepe, decidida pela Executiva Estadual

Clique aqui e escute a matéria

O MDB de Pernambuco vive um novo capítulo de disputa interna após a decisão da Executiva estadual de levar a legenda para a oposição ao governo Raquel Lyra (PSD) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

A medida, tomada na quarta-feira (24), foi contestada por 17 integrantes do Diretório Estadual, que divulgaram uma nota oficial nesta sexta-feira (26) questionando a legalidade da deliberação.

Na manifestação, os membros contrários classificaram a decisão como uma “manobra” e acusaram a Executiva de desrespeitar o Estatuto do partido. Segundo eles, mudanças de posicionamento político não podem ser definidas isoladamente pela Executiva, sem que haja uma convenção partidária específica convocada para esse fim.

O grupo recorda que a última convenção estadual do MDB, realizada em 24 de maio de 2025, teve como pauta apenas a eleição da nova diretoria, não havendo deliberação sobre estratégias eleitorais ou realinhamento político. A ata da reunião, de acesso público, confirmaria que não houve qualquer debate nesse sentido.

“Qualquer decisão adotada fora do devido processo interno carece de legitimidade política e validade estatutária”, registraram os signatários.

Apoio a Jarbas Filho

No dia da reunião que selou a mudança de posição do MDB na Alepe, o deputado estadual Jarbas Filho (MDB) já havia se posicionado contra a decisão. O parlamentar afirmou que o encontro promovido pela Executiva estadual descumpria decisões judiciais, reforçando a crítica de que não haveria legitimidade na condução do processo.

A nota assinada pelos integrantes do Diretório Estadual cita e endossa os argumentos do deputado, destacando que a saída da base governista deveria ser discutida em instância adequada e com participação de todos os filiados.

Disputa interna em ano pré-eleitoral

A mudança de posicionamento do MDB ocorre a menos de um ano e meio das eleições municipais de 2026, em um momento em que partidos articulam alianças estratégicas em Pernambuco. O racha interno expõe a divisão entre dirigentes estaduais e parte expressiva do diretório, ampliando a instabilidade sobre o futuro da legenda no estado.

Confira a nota abaixo na íntegra

"NOTA OFICIAL

Membros do Diretório Estadual do MDB contestam decisão da Executiva

Os membros do Diretório Estadual do MDB em Pernambuco que se opõem à decisão de levar o partido para a oposição na Assembleia Legislativa contestam a deliberação tomada pela Executiva Estadual nesta quarta-feira (24). A manobra, que busca alinhar a legenda ao PSB, representa uma afronta direta ao Estatuto do partido e desrespeita os procedimentos internos previstos para decisões dessa natureza.

O grupo ressalta que não cabe à Executiva Estadual decidir isoladamente sobre mudança de posicionamento político sem a realização de uma Convenção Partidária específica para esse fim. A última Convenção do MDB em Pernambuco, realizada em 24 de maio de 2025, teve como pauta exclusiva a eleição da nova diretoria estadual, não havendo qualquer deliberação sobre realinhamento político ou estratégias relacionadas às eleições de 2026.

Conforme registrado em ata, documento de conhecimento público, não houve naquela ocasião discussão ou aprovação sobre mudança de posição da legenda ou definição de alianças futuras, o que evidencia a irregularidade da decisão tomada pela Executiva.

Qualquer decisão adotada fora do devido processo interno carece de legitimidade política e validade estatutária. Deliberações dessa natureza devem ser amplamente debatidas e aprovadas por meio dos canais adequados de decisão, com a participação efetiva dos membros do partido.

Assinam a presente nota membros do Diretório Estadual do MDB em Pernambuco contrários à decisão da Executiva Estadual:

Petrônio Carlos Gomes De Siqueira

Marta Oliveira Gonçalves Guerra

Aristeu De Oliveira Plácido Júnior

Bruno Maia de Azevedo Silva

Otávio Ferreira Veloso

Antônio José Uchoa Barbosa Da Silva

Carlos Wilson Veras da Rocha

Márcio da Silva Gadelha

Marcello Bezerra Cavalcanti

Leonardo Mariano de Lima

Raphael França Diniz de Melo

Túlio Henrique Araujo Cavalcanti

Cloves Ramos de Macedo

Otávio Augusto Tavares Pedrosa Cavalcante

Arquimedes Guedes Valença

Vilmar Cappellaro

Jorge Roberto Garziera"

Saiba como assistir aos Videocasts do JC