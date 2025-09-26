MDB em Pernambuco tem novo racha após decisão de Executiva de ir para oposição a Raquel Lyra na Alepe
Grupo de 17 membros do diretório estadual contesta legitimidade da mudança de posicionamento político na Alepe, decidida pela Executiva Estadual
Clique aqui e escute a matéria
O MDB de Pernambuco vive um novo capítulo de disputa interna após a decisão da Executiva estadual de levar a legenda para a oposição ao governo Raquel Lyra (PSD) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
A medida, tomada na quarta-feira (24), foi contestada por 17 integrantes do Diretório Estadual, que divulgaram uma nota oficial nesta sexta-feira (26) questionando a legalidade da deliberação.
Na manifestação, os membros contrários classificaram a decisão como uma “manobra” e acusaram a Executiva de desrespeitar o Estatuto do partido. Segundo eles, mudanças de posicionamento político não podem ser definidas isoladamente pela Executiva, sem que haja uma convenção partidária específica convocada para esse fim.
O grupo recorda que a última convenção estadual do MDB, realizada em 24 de maio de 2025, teve como pauta apenas a eleição da nova diretoria, não havendo deliberação sobre estratégias eleitorais ou realinhamento político. A ata da reunião, de acesso público, confirmaria que não houve qualquer debate nesse sentido.
“Qualquer decisão adotada fora do devido processo interno carece de legitimidade política e validade estatutária”, registraram os signatários.
Apoio a Jarbas Filho
No dia da reunião que selou a mudança de posição do MDB na Alepe, o deputado estadual Jarbas Filho (MDB) já havia se posicionado contra a decisão. O parlamentar afirmou que o encontro promovido pela Executiva estadual descumpria decisões judiciais, reforçando a crítica de que não haveria legitimidade na condução do processo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A nota assinada pelos integrantes do Diretório Estadual cita e endossa os argumentos do deputado, destacando que a saída da base governista deveria ser discutida em instância adequada e com participação de todos os filiados.
Disputa interna em ano pré-eleitoral
A mudança de posicionamento do MDB ocorre a menos de um ano e meio das eleições municipais de 2026, em um momento em que partidos articulam alianças estratégicas em Pernambuco. O racha interno expõe a divisão entre dirigentes estaduais e parte expressiva do diretório, ampliando a instabilidade sobre o futuro da legenda no estado.
Confira a nota abaixo na íntegra
"NOTA OFICIAL
Membros do Diretório Estadual do MDB contestam decisão da Executiva
Os membros do Diretório Estadual do MDB em Pernambuco que se opõem à decisão de levar o partido para a oposição na Assembleia Legislativa contestam a deliberação tomada pela Executiva Estadual nesta quarta-feira (24). A manobra, que busca alinhar a legenda ao PSB, representa uma afronta direta ao Estatuto do partido e desrespeita os procedimentos internos previstos para decisões dessa natureza.
O grupo ressalta que não cabe à Executiva Estadual decidir isoladamente sobre mudança de posicionamento político sem a realização de uma Convenção Partidária específica para esse fim. A última Convenção do MDB em Pernambuco, realizada em 24 de maio de 2025, teve como pauta exclusiva a eleição da nova diretoria estadual, não havendo qualquer deliberação sobre realinhamento político ou estratégias relacionadas às eleições de 2026.
Conforme registrado em ata, documento de conhecimento público, não houve naquela ocasião discussão ou aprovação sobre mudança de posição da legenda ou definição de alianças futuras, o que evidencia a irregularidade da decisão tomada pela Executiva.
Qualquer decisão adotada fora do devido processo interno carece de legitimidade política e validade estatutária. Deliberações dessa natureza devem ser amplamente debatidas e aprovadas por meio dos canais adequados de decisão, com a participação efetiva dos membros do partido.
Assinam a presente nota membros do Diretório Estadual do MDB em Pernambuco contrários à decisão da Executiva Estadual:
Petrônio Carlos Gomes De Siqueira
Marta Oliveira Gonçalves Guerra
Aristeu De Oliveira Plácido Júnior
Bruno Maia de Azevedo Silva
Otávio Ferreira Veloso
Antônio José Uchoa Barbosa Da Silva
Carlos Wilson Veras da Rocha
Márcio da Silva Gadelha
Marcello Bezerra Cavalcanti
Leonardo Mariano de Lima
Raphael França Diniz de Melo
Túlio Henrique Araujo Cavalcanti
Cloves Ramos de Macedo
Otávio Augusto Tavares Pedrosa Cavalcante
Arquimedes Guedes Valença
Vilmar Cappellaro
Jorge Roberto Garziera"