Vinicius Castello se filia ao PCdoB e anuncia pré-candidatura a deputado estadual

A convite da ministra Luciana Santos (PCdoB), o ex-vereador de Olinda troca de partido, mas reafirma apoio a Humberto Costa (PT) para o Senado

O advogado e ex-vereador de Olinda, Vinicius Castello, anunciou nesta sexta-feira (19) sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT) e sua filiação ao PCdoB. O movimento foi feito a convite direto da presidente nacional do PCdoB e ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Luciana Santos.

Em nota oficial, Castello, que foi candidato a prefeito de Olinda e chegou ao segundo turno com mais de 105 mil votos - nas últimas eleições municipais -, explicou que a decisão foi amadurecida e busca "manter, de forma coerente, minhas lutas e convicções".

O movimento do ex-vereador também foi uma afirmação de sua pré-candidatura a deputado estadual.

"Quero ampliar a nossa luta. Não apenas por Olinda, mas por todo o nosso estado. Pernambuco precisa de representantes comprometidos com as demandas urgentes de quem mais precisa: trabalho digno, saneamento, infraestrutura, educação, saúde e segurança", ressaltou Vinicius.

Crítica velada e agradecimentos

Ainda em nota, Castello fez uma crítica velada à sua antiga legenda ao relembrar a campanha para deputado estadual em 2022. Mesmo sendo o candidato que "menos recebeu recursos", ele obteve 22.713 votos.

Segundo ele, o resultado o ensinou que "para manter vivo projetos políticos, é preciso prioridade, cuidado, construção de base e fortalecimento efetivo".

Apesar da saída, Vinicius Castello fez questão de agradecer ao PT, partido que o "formou politicamente", e a lideranças como a senadora Teresa Leitão. Ele também fez um aceno importante para o futuro, reafirmando seu "apoio integral à eleição do senador Humberto Costa no próximo ano", sinalizando que a mudança de partido não representa um rompimento com todo o campo petista.

Futuro em Olinda

Ao se somar ao PCdoB de Luciana Santos, Vinicius Castello se fortalece politicamente em Olinda. "Chegou a hora de seguir novos caminhos, sem jamais abrir mão dos mesmos princípios que sempre me guiaram", concluiu o parlamentar.

