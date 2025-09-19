Vinicius Castello se filia ao PCdoB e anuncia pré-candidatura a deputado estadual
A convite da ministra Luciana Santos (PCdoB), o ex-vereador de Olinda troca de partido, mas reafirma apoio a Humberto Costa (PT) para o Senado
O advogado e ex-vereador de Olinda, Vinicius Castello, anunciou nesta sexta-feira (19) sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT) e sua filiação ao PCdoB. O movimento foi feito a convite direto da presidente nacional do PCdoB e ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Luciana Santos.
Em nota oficial, Castello, que foi candidato a prefeito de Olinda e chegou ao segundo turno com mais de 105 mil votos - nas últimas eleições municipais -, explicou que a decisão foi amadurecida e busca "manter, de forma coerente, minhas lutas e convicções".
O movimento do ex-vereador também foi uma afirmação de sua pré-candidatura a deputado estadual.
"Quero ampliar a nossa luta. Não apenas por Olinda, mas por todo o nosso estado. Pernambuco precisa de representantes comprometidos com as demandas urgentes de quem mais precisa: trabalho digno, saneamento, infraestrutura, educação, saúde e segurança", ressaltou Vinicius.
Crítica velada e agradecimentos
Ainda em nota, Castello fez uma crítica velada à sua antiga legenda ao relembrar a campanha para deputado estadual em 2022. Mesmo sendo o candidato que "menos recebeu recursos", ele obteve 22.713 votos.
Segundo ele, o resultado o ensinou que "para manter vivo projetos políticos, é preciso prioridade, cuidado, construção de base e fortalecimento efetivo".
Apesar da saída, Vinicius Castello fez questão de agradecer ao PT, partido que o "formou politicamente", e a lideranças como a senadora Teresa Leitão. Ele também fez um aceno importante para o futuro, reafirmando seu "apoio integral à eleição do senador Humberto Costa no próximo ano", sinalizando que a mudança de partido não representa um rompimento com todo o campo petista.
Futuro em Olinda
Ao se somar ao PCdoB de Luciana Santos, Vinicius Castello se fortalece politicamente em Olinda. "Chegou a hora de seguir novos caminhos, sem jamais abrir mão dos mesmos princípios que sempre me guiaram", concluiu o parlamentar.