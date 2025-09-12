Datafolha: aprovação de Lula sobe para 33%, maior porcentual desde dezembro de 2024
Lula é mais bem avaliado entre nordestinos, eleitores com menor escolaridade, pessoas de 45 a 59 anos e entre os entrevistados mais pobres
Pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (11) aponta que a aprovação do governo Lula (PT) subiu para 33%, É o melhor resultado desde dezembro de 2024.
A taxa de reprovação, por sua vez, oscilou de 40% para 38%, dentro da margem de erro. Outros 28% avaliam a gestão como regular.
O presidente havia iniciado 2025 com instabilidade política e econômica, além da chamada "crise do Pix". Dois meses depois, seus índices chegaram ao pior nível dos seus três mandatos: aprovação em 24%, reprovação em 41% e avaliação regular em 32%.
A partir de então, os números ficaram estagnados até julho, quando a aprovação subiu para 29%, a reprovação ficou em 40% e a avaliação regular em 29%.
O levantamento também questionou a avaliação pessoal do trabalho pessoal de Lula como presidente. O resultado permaneceu estável: 48% aprovam, ante 46% em julho, enquanto a reprovação oscilou de 50% para 48%.
Comparando ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula aparece em vantagem no mesmo momento do mandato. Após dois anos e nove meses no Planalto, o atual presidente tem 33% de aprovação, contra 22% de Bolsonaro nesse ponto da linha do tempo. À época, o ex-presidente registrava 53% de reprovação e 24% de avaliação regular.
Lula é mais bem avaliado entre nordestinos (45% de ótimo/bom), eleitores com menor escolaridade (40%), pessoas de 45 a 59 anos (40%) e os mais pobres (39%). Já a maior rejeição vem do Sul (52%), dos evangélicos (52%), das faixas de renda acima de dois salários mínimos (de 47% a 51%) e de quem tem curso superior (46%).
Na segmentação, o petista viu sua aprovação saltar de 38% para 45% no Nordeste, seu reduto histórico, dentro de uma margem de erro de quatro pontos.
Também registrou avanço entre os evangélicos, grupo majoritariamente alinhado ao bolsonarismo: passou de 18% para 27% de ótimo/bom, ainda que a desaprovação siga elevada.
A pesquisa ouviu 2.005 pessoas com mais de 16 anos em 113 cidades entre os dias 9 e 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
