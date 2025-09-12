Alckmin elogia STF por condenação de Bolsonaro e se mostra otimista em reverter tarifas dos EUA
Vice-presidente afirmou que instituições foram exemplares no caso Bolsonaro e, sobre as tarifas, celebrou a isenção da celulose pelos EUA
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), comentou nesta sexta-feira (12) a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, elogiando a atuação das instituições brasileiras. Para Alckmin, o Brasil deve "um reconhecimento justo e necessário" à Polícia Federal (PF), à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).
"É necessário fazer esse reconhecimento ao trabalho exemplar feito pelas três instituições, pelo cumprimento exemplar da sua missão de defender as liberdades, defendendo a democracia", afirmou o vice-presidente em entrevista a jornalistas em Sorriso (MT). "O que faz diferença são boas instituições. As instituições são permanentes", finalizou.
Otimismo sobre o "tarifaço"
Alckmin também falou sobre a crise comercial com os Estados Unidos e adotou um tom otimista, afirmando que o governo está trabalhando para reverter as taxas impostas por Donald Trump e que "é possível avançar".
Ele destacou um primeiro resultado positivo das negociações: a exclusão da celulose da lista de produtos taxados, que nesta semana teve sua tarifa reduzida de 10% para zero.
O vice-presidente, que também é ministro da Indústria, repetiu o argumento que o Brasil tem usado nas conversas com o governo americano: de que o país "não é problema" para os EUA, uma vez que a balança comercial entre os dois é favorável aos americanos.
"Nós estamos trabalhando para resolver essa questão do tarifaço permanentemente", pontuou Alckmin.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
