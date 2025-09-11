Primeira Turma do STF condena Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Moraes ressaltou que Paulo Sérgio teve "forte atuação contra a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral", mas aplicou atenuantes à sua pena

Clique aqui e escute a matéria

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou em 19 anos a pena para Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro, condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Por decisão da Primeira Turma do STF, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O ministro Alexandre de Moraes fixou a pena de Paulo Sérgio da seguinte forma:

- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito - 3 anos e 9 meses;

- Dano qualificado - 2 anos e 1 meses e 42 dias multa;

- Golpe de Estado - 4 anos;

- Deterioração ao patrimônio tombado - 2 anos e 1 meses e 42 dias multa;

- Organização criminosa - 4 anos e 5 meses.

Moraes ressaltou que Paulo Sérgio teve "forte atuação contra a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral", mas aplicou atenuantes à sua pena por causa de, em tese, não ter atuado até o fim no sentido de apoiar um golpe de Estado

Os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin concordaram integralmente com o relator. O ministro Luiz Fux não votou por ter julgado pela inocência de Paulo Sérgio.

Paulo Sérgio, assim como os demais condenados, terá de cumprir a pena em regime fechado. No cálculo total, serão 16 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção. O ex-ministro da Defesa também terá de pagar uma multa equivalente a 84 dias multa, sendo cada dia multa igual a um salário mínimo.

