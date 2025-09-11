João Campos aproveita agenda de entregas no Recife para reforçar aliança política com Miguel Coelho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito do Recife levou o presidente estadual do União Brasil e pré-candidato ao Senado para agenda em obra de contenção de encostas

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), aproveitou as agendas de vistoria em obras de contenção de encostas na Zona Norte da cidade, nesta quinta-feira (11), para dar sinais de suas alianças políticas visando o pleito estadual de 2026, apesar de ainda não ter declarado candidatura.

Para a agenda no bairro de Dois Unidos, João recebeu o presidente estadual do União Brasil e ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que é pré-candidato ao Senado. O encontro também contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques (PCdoB), além de vereadores do Recife.

Na agenda, João, Miguel e companhia visitaram a obra de contenção definitiva da encosta da Avenida Chagas Ferreira, em Dois Unidos, e a contenção da Rua Córrego do Sargento, na Linha do Tiro. A obra da Prefeitura do Recife tem parceria do Ministério das Cidades, em investimento total de pouco mais de R$ 15 milhões.

“Hoje a gente está vistoriando uma obra aqui ao lado de Miguel, mostrando a ele esse conjunto no Córrego do Sargento. Tem mais de mil famílias aqui protegidas, um volume total de mais de 10 milhões só nessa área, uma ação da Prefeitura e do Governo Federal", afirmou o prefeito do Recife, que também agradeceu ao ministro Jader Filho pela parceria.

Miguel, por sua vez, em sua visita, afirmou que é "importante conhecer a realidade do Recife" e elogiou o prefeito do Recife pela realização da obra.

“É importante a gente vir conhecer a realidade do Recife, da região metropolitana e histórias como a da Dona Ana, que esperou essa obra por mais de 50 anos e uma ação agora da sua gestão traz segurança, dignidade e acima de tudo, qualidade de vida para as famílias”, contou Miguel.

Dobradinha João-Miguel em Recife é novo capítulo de corrida pelo Senado em PE

Ao longo de 2025, Miguel tem reforçado sua posição como aliado de João Campos, mas ainda não tem caminho pavimentado, por conta do natural impasse colocado pelo surgimento da federação União Progressista, que juntou o União Brasil com o PP, já nascendo dividida entre apoiadores do prefeito do Recife e da governadora Raquel Lyra (PSD).

Apesar de comandar o União Brasil em Pernambuco, Miguel não garantiu os caminhos da federação a nível estadual, com o papel ficando para o deputado federal Eduardo da Fonte, aliado de Raquel.

Em visita ao Recife, Miguel afirmou que é "importante conhecer a realidade" da capital pernambucana e fez elogios a João Campos - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

No entanto, em uma eventual chapa de João ao governo estadual em 2026, Miguel deve ter a concorrência do senador Humberto Costa (PT) e do ministro Silvio Costa Filho (Republicanos), que já afirmaram suas candidaturas à Casa Alta, além da ex-deputada federal Marília Arraes (SD), que manifestou interesse em disputar uma vaga no Senado.

Em entrevista ao videocast Cena Política, do JC, no último mês de agosto, Miguel destacou que sua pré-candidatura é "prioridade" do União Brasil e conta com apoio do presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mas sem negar os impasses internos a nível estadual.

“É uma prioridade do nosso partido e conta com apoio do nosso presidente nacional, Antônio Rueda, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de outras lideranças importantes, o que nos anima. Mas entendo que uma pré-candidatura majoritária não pode representar o interesse de um partido, tem que fazer parte de um conjunto partidário, de um projeto político de uma maioria que represente os anseios da população”, disse.

