STF forma maioria para condenar Braga Netto por abolição de estado de Direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com voto de Luiz Fux, STF forma maioria para condenar Braga Netto por tentativa de golpe e plano contra ministro Alexandre de Moraes

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira (10) pela condenação do general da reserva Walter Braga Netto pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Com esse voto, a Corte formou maioria de três ministros pela condenação. Ontem (9), Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam se manifestado no mesmo sentido.

Acusações contra Braga Netto

Braga Netto, ex-ministro de Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022, está preso desde dezembro de 2024. Ele é acusado de obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) o denunciou por suposta participação na elaboração do chamado plano Copa 2022, que previa ações clandestinas de militares conhecidos como “kids-pretos”, incluindo o sequestro e homicídio do ministro Alexandre de Moraes.

Em delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, afirmou que Braga Netto teria lhe entregado dinheiro em uma sacola de vinho para financiar as ações golpistas. A defesa do general nega a acusação.

O voto de Fux

Em seu voto, Fux considerou que uma reunião entre Braga Netto, Mauro Cid e militares “kids-pretos” confirma o planejamento e o financiamento de atos para ceifar a vida do ministro Alexandre de Moraes.

“A morte violenta de um integrante da Suprema Corte seria um episódio traumático para a estabilidade política do país, gerando intensa comoção social e colocando em risco a separação dos poderes”, afirmou o ministro.

Fux, no entanto, votou pela absolvição de Braga Netto em relação a outros crimes atribuídos a ele no processo. O julgamento segue em curso na Primeira Turma do STF.

Quem são os réus da trama golpista

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice em 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Saiba como acessar o JC Premium