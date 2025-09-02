fechar
Política | Notícia

Código penal promete castigo a quem tenta abolir Estado de direito e golpe de Estado, diz Gonet

Paulo Gonet afirma que o julgamento sobre trama golpista reforça defesa da democracia e a punição de atos contra as instituições deve ser aplicada

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/09/2025 às 12:11 | Atualizado em 02/09/2025 às 12:12
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu início na manhã desta terça-feira 02 ao julgamento dos réus acusados de planejarem um golpe de Estado
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu início na manhã desta terça-feira 02 ao julgamento dos réus acusados de planejarem um golpe de Estado - WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Clique aqui e escute a matéria

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta terça-feira, 2, que, com o julgamento sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), a democracia "assume a defesa ativa contra uma tentativa de golpe apoiada violência ameaçada e praticada".

Na primeira sessão do julgamento, Gonet destacou que democracia não se sustenta "se não contar com meios para se contrapor a atos orientados a sua decomposição perigosa".

"A ordem disposta na constituição dispõe de meios institucionais para talhar investidas contra ela própria e o seu espírito. (...) Nenhuma providência judicial, contudo, é de valia contra a usurpação do poder pela força bruta que aniquila a organização regular desejada e arquitetada pela cidadania expressa pelo seu poder constituinte. Em casos assim, se a intentona vence pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem incluída possa juridicamente contrapor", pontuou.

Punições frente aos atentados

O PGR destacou que o Código Penal "promete castigo" à tentativas de abolição do Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.

"Punir a tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática estabelecida é imperativo de estabilização do próprio regime e expõe a tenacidade e a determinação da cidadania pela continuidade da vida pública inspirada no protagonismo dos direitos fundamentais e na constância das escolhas essenciais de modo de convivência política", pontuou.

"Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizado", completou.

Atos são considerados graves

Segundo Gonet, os atos que "que compõem o panorama espantoso e tenebroso" da denúncia são fenômenos de "atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas".

"Não podem ser tratados como atos de importância menor, como devaneios utópicos anônimos, como aventuras e como precipitações a serem reduzidas, com o passar dos dias, ao plano bonachão das curiosidades tão só irreverentes da vida nacional. O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves enquanto quisermos manter a vivência de um Estado democrático de direito", destacou.

Considerações da Procuradoria Geral da República

Com tal abertura, Gonet destacou que "permanecem inabaladas" as considerações da PGR em alegações finais - pela condenação dos réus.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O PGR então passou a resumir "múltiplas ações" dos denunciados em que, segundo o chefe do Ministério Público Federal, "se nota uma unidade de propósito de impedir a chegada e o exercício do poder pelo presidente que concorria pela oposição, e o de promover a continuidade do exercício do poder pelo presidente Bolsonaro, pouco importando os resultados apurados no sucesso".

Leia Também

Leia também

Supremo inicia julgamento histórico, que antecipa movimentação eleitoral
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Supremo inicia julgamento histórico, que antecipa movimentação eleitoral
Um julgamento para o mundo
LUZ SOBRE O STF

Um julgamento para o mundo

Compartilhe

Tags