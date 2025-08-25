fechar
Política | Notícia

Maioria dos brasileiros considera justa a prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta pesquisa Quaest

Entre os evangélicos, 57% acreditam que a prisão de Bolsonaro foi injusta; esse é um dos poucos segmentos em que a maioria discorda

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/08/2025 às 9:30
O ex-presidente da República Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica no Congresso Nacional
O ex-presidente da República Jair Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica no Congresso Nacional - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

A pesquisa Genial/Quaest apontou que mais da metade dos brasileiros (55%) acredita ter sido justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com divulgação feita nesta segunda-feira (25). A parcela da população que diz que a prisão é injusta corresponde a 39%, enquanto 6% não souberam ou não quiseram responder.

Maioria dos evangélicos discordam da prisão

Foram ouvidas 2.004 pessoas acima de 16 anos, no período de 13 a 17 de agosto e em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais e para menos.

Entre os evangélicos, os que acreditam que a prisão de Bolsonaro foi injusta compõem 57% do grupo, um dos poucos segmentos onde isso foi observado. Outros 38% afirmam que a prisão é justa, enquanto 5% não sabe ou não respondeu.

De acordo com a pesquisa, 15% dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022 acreditam que a prisão é justa. Outros 83% desse grupo acreditam que a prisão foi injusta. Já entre os que votaram branco no segundo turno da eleição presidencial, 57% concordam que prisão foi justa ante 31% que discordam.

Brasileiros acreditam que Bolsonaro provocou Moraes

O levantamento também questionou os entrevistados o motivo de Bolsonaro ter participado da chamada de vídeo que motivou a prisão domiciliar. Para 57% dos brasileiros, o ex-presidente buscava, propositalmente, provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Já outros 30% atribuem a participação da chamada à falta de compreensão de Bolsonaro às regras importas pelo magistrado, culminando no erro. Os que não sabem ou não responderam são 13%. Nessa pergunta, os evangélicos que concordam que houve provocação estão numericamente acima (45% ante 41%).

Maioria acredita que Bolsonaro participou do plano golpista

A Genial/Quaest já fez outras duas pesquisas em que pergunta aos brasileiros se eles acreditam que Bolsonaro participou do plano de tentativa de golpe. Em março de 2025, 49% dos entrevistados acreditavam que sim. Na pesquisa recente, houve uma oscilação para cima, atingindo os 52%.

Os que responderam não a essa pergunta são 36%, em comparação aos 35% de março. Dez por cento não sabem ou não responderam e 2% dizem que não houve tentativa alguma de golpe.

No recorte dos que não tem posicionamento, a maioria é aqueles que acreditam que Bolsonaro participou de plano de tentativa de golpe. Eles são 58%, contra os 25% que pensam o contrário. Outros 2% dizem que não houve tentativa de golpe e 15% não sabem ou não responderam.

