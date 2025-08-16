Alckmin: 'nosso trabalho é continuar a negociação e o diálogo com EUA'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vice-presidente fez visita neste sábado à unidade da concessionária Prima Via Fiat, para ver como estão as vendas do programa "Carro Sustentável"

Clique aqui e escute a matéria

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressaltou que segue no diálogo e negociação com os EUA para reverter o tarifaço de 50% contra parte da pauta exportadora. Ele repetiu que 74% dos produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil não têm imposto.

Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que a entrada de produtos norte-americanos no Brasil estava sujeita a uma tarifa de importação real de 2,7% em 2023, considerando aqueles sem isenção. "Tem um parceiro melhor, um parceiro bom como o Brasil para os EUA"?, disse Alckmin.

Ele fez visita neste sábado à unidade da concessionária Prima Via Fiat, para ver como estão as vendas do programa "Carro Sustentável". Ao comentar o plano de contingências contra o tarifaço de 50%, ele comentou que o projeto de lei para mitigar o impacto precisa ser aprovado logo. O valor total de R$ 9,5 bilhões foi fixado no projeto de lei complementar.

Alckmin não quis fazer comentários sobre o suposto emprego de "funcionários fantasmas" na presidência da Câmara, alegando não saber detalhes sobre o tema. Em relação a uma possível dificuldade em aprovar medidas apresentadas pelo governo, apenas frisou que o governo busca celeridade na aprovação do plano de contingência.

Crítica a Eduardo Bolsonaro

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, classificou como "lamentável que brasileiros continuem trabalhando contra o Brasil" ao ser questionado sobre a nova reunião do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com autoridades dos Estados Unidos, em Washington.

O deputado federal alegou ter tido encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na última quarta-feira, 13. A reunião, que também teria contado com a presença do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, se deu exatamente na data em que o funcionário de alto escalão dos EUA tinha agendado uma negociação do tarifaço com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro com o auxiliar de Lula foi desmarcado dois dias antes.

Haddad e Bessent deveriam discutir a taxação em 50% dos produtos nacionais pelos Estados Unidos em uma chamada de vídeo. O titular da Fazenda disse ter recebido e-mail cancelando a reunião um ou dois dias depois de informar a imprensa sobre o compromisso.