Lula deve voltar a Pernambuco mais duas vezes nos próximos meses
Presidente prometeu voltar a Brasília Teimosa em janeiro de 2026. Antes disso, ele assina ordem de serviço do trecho pernambucano da Transnordestina.
O presidente Lula tem pelo menos duas novas visitas a Pernambuco previstas para os próximos meses. Nesta quinta-feira (14), ele garantiu que voltará ao estado em janeiro de 2026 para entregar mais títulos de regularização fundiária na comunidade de Brasília Teimosa, no Recife. Antes disso, ele deve pisar em solo pernambucano para assinar a ordem de serviço da Transnordestina, em outubro.
Durante ato realizado no Recife, nesta quinta, o petista repetiu e pediu que todos gravassem o compromisso firmado por ele de voltar a Brasília Teimosa em janeiro do próximo ano para continuar a entrega de títulos de posses na comunidade.
"Eu tô assumindo o compromisso de, em janeiro, voltar aqui com o prefeito João, com todos os ministros", disse Lula.
Segundo o governo, o processo de regularização fundiária em Brasília Teimosa foi dividido em três etapas. Ao todo, serão 6.759 lotes regularizados, sendo 1.006 na primeira fase e outros 5.753 nas fases seguintes. Nesta quinta, foram entregues 599.
"Preparem a festa porque em janeiro eu venho aqui para distribuir os títulos que vocês têm direito. Tem que ser antes do dia 31. Eu não quero vir próximo do carnaval porque senão eu vou ser arrastado pelo Galo da Madrugada e não volto mais para Brasília", brincou o petista.
O presidente lamentou haver excesso de burocracia e demora na regularização das terras para os mais pobres, e pediu aos moradores da região que levem os documentos necessários nos cartórios para a regularização. “O título vai dar segurança. O título diz que vocês são donos e que ninguém vai poder mexer com vocês”, explicou Lula.
Transnordestina em outubro
Antes da entrega dos novos títulos, Lula deve vir a Pernambuco para assinar a ordem de serviço do trecho pernambucano da Transnordestina no próximo mês de outubro. A previsão foi feita pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante um seminário realizado no Recife dias atrás.
"O primeiro trecho vai de Salgueiro a Arcoverde, com cerca de 200 km. A expectativa é que em outubro o presidente Lula dê a ordem de serviço para iniciarmos o processo licitatório dessa obra tão estratégica para o Nordeste", disse Silvio.
A ferrovia terá investimentos de quase R$ 1 bilhão em duas etapas, somando cerca de 200 quilômetros. "A Transnordestina vai dobrar a capacidade do escoamento de produção, principalmente do gesso e da fruticultura, saindo de Salgueiro até o Porto de Suape, fortalecendo o ramal logístico do estado", acrescentou o ministro.