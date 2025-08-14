Lula deve voltar a Pernambuco mais duas vezes nos próximos meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidente prometeu voltar a Brasília Teimosa em janeiro de 2026. Antes disso, ele assina ordem de serviço do trecho pernambucano da Transnordestina.

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Lula tem pelo menos duas novas visitas a Pernambuco previstas para os próximos meses. Nesta quinta-feira (14), ele garantiu que voltará ao estado em janeiro de 2026 para entregar mais títulos de regularização fundiária na comunidade de Brasília Teimosa, no Recife. Antes disso, ele deve pisar em solo pernambucano para assinar a ordem de serviço da Transnordestina, em outubro.

Durante ato realizado no Recife, nesta quinta, o petista repetiu e pediu que todos gravassem o compromisso firmado por ele de voltar a Brasília Teimosa em janeiro do próximo ano para continuar a entrega de títulos de posses na comunidade.

"Eu tô assumindo o compromisso de, em janeiro, voltar aqui com o prefeito João, com todos os ministros", disse Lula.

Segundo o governo, o processo de regularização fundiária em Brasília Teimosa foi dividido em três etapas. Ao todo, serão 6.759 lotes regularizados, sendo 1.006 na primeira fase e outros 5.753 nas fases seguintes. Nesta quinta, foram entregues 599.

"Preparem a festa porque em janeiro eu venho aqui para distribuir os títulos que vocês têm direito. Tem que ser antes do dia 31. Eu não quero vir próximo do carnaval porque senão eu vou ser arrastado pelo Galo da Madrugada e não volto mais para Brasília", brincou o petista.

O presidente lamentou haver excesso de burocracia e demora na regularização das terras para os mais pobres, e pediu aos moradores da região que levem os documentos necessários nos cartórios para a regularização. “O título vai dar segurança. O título diz que vocês são donos e que ninguém vai poder mexer com vocês”, explicou Lula.

Transnordestina em outubro

Antes da entrega dos novos títulos, Lula deve vir a Pernambuco para assinar a ordem de serviço do trecho pernambucano da Transnordestina no próximo mês de outubro. A previsão foi feita pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante um seminário realizado no Recife dias atrás.



"O primeiro trecho vai de Salgueiro a Arcoverde, com cerca de 200 km. A expectativa é que em outubro o presidente Lula dê a ordem de serviço para iniciarmos o processo licitatório dessa obra tão estratégica para o Nordeste", disse Silvio.

A ferrovia terá investimentos de quase R$ 1 bilhão em duas etapas, somando cerca de 200 quilômetros. "A Transnordestina vai dobrar a capacidade do escoamento de produção, principalmente do gesso e da fruticultura, saindo de Salgueiro até o Porto de Suape, fortalecendo o ramal logístico do estado", acrescentou o ministro.