Corregedoria da Câmara dos Deputados entra em semana decisiva para punição de parlamentares envolvidos em motim

A expectativa é de que a Corregedoria Parlamentar da Câmara decida sobre as eventuais punições aos deputados até a próxima quarta-feira (13)

*Com Estadão Conteúdo

O corregedor da Câmara dos Deputados, o deputado federal Diego Coronel (PSD-BA), tem reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta segunda-feira (11), para dar encaminhamento às representações contra parlamentares ao Conselho de Ética. O colegiado vai avaliar a punição aos deputados. De acordo com o presidente do Conselho, primeiro vão ser encaminhados os pedidos de suspensão ao colegiado e depois ainda podem chegar cassações.

REPRESENTAÇÃO CONTRA 14 PARLAMENTARES

O presidente da Câmara enviou à Corregedoria Parlamentar uma representação contra 14 deputados bolsonaristas envolvidos no motim no plenário da Casa na última semana. A lista é composta por nomes de deputados que já foram alvo de representação por outros colegas e por outros que o próprio Motta fez. A Casa ficou 30 horas bloqueadas pelos bolsonaristas, até ser liberada na quarta-feira (6).

Além dos 14 parlamentares que atuaram para impedir os trabalhos na Câmara em protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro (PL), a deputada Camila Jara (PT-MS) foi denunciada por agressão pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no meio da confusão e terá seu caso analisado em uma outra representação, já que se trata de um desdobramento do motim. Ela nega a acusação.

A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados divulgou nota informando que a Mesa Diretora se reuniu na sexta-feira (8) para tratar das condutas praticadas por diversos deputados durante a obstrução física do Plenário da Casa nos dias 5 e 6 de agosto. "A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise", diz a nota.

LISA DOS DEPUTADOS QUE PODEM SER PUNIDOS