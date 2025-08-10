Corregedoria da Câmara dos Deputados entra em semana decisiva para punição de parlamentares envolvidos em motim
A expectativa é de que a Corregedoria Parlamentar da Câmara decida sobre as eventuais punições aos deputados até a próxima quarta-feira (13)
Clique aqui e escute a matéria
*Com Estadão Conteúdo
O corregedor da Câmara dos Deputados, o deputado federal Diego Coronel (PSD-BA), tem reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta segunda-feira (11), para dar encaminhamento às representações contra parlamentares ao Conselho de Ética. O colegiado vai avaliar a punição aos deputados. De acordo com o presidente do Conselho, primeiro vão ser encaminhados os pedidos de suspensão ao colegiado e depois ainda podem chegar cassações.
REPRESENTAÇÃO CONTRA 14 PARLAMENTARES
O presidente da Câmara enviou à Corregedoria Parlamentar uma representação contra 14 deputados bolsonaristas envolvidos no motim no plenário da Casa na última semana. A lista é composta por nomes de deputados que já foram alvo de representação por outros colegas e por outros que o próprio Motta fez. A Casa ficou 30 horas bloqueadas pelos bolsonaristas, até ser liberada na quarta-feira (6).
Além dos 14 parlamentares que atuaram para impedir os trabalhos na Câmara em protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro (PL), a deputada Camila Jara (PT-MS) foi denunciada por agressão pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no meio da confusão e terá seu caso analisado em uma outra representação, já que se trata de um desdobramento do motim. Ela nega a acusação.
A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados divulgou nota informando que a Mesa Diretora se reuniu na sexta-feira (8) para tratar das condutas praticadas por diversos deputados durante a obstrução física do Plenário da Casa nos dias 5 e 6 de agosto. "A fim de permitir a devida apuração do ocorrido, decidiu-se pelo imediato encaminhamento de todas as denúncias à Corregedoria Parlamentar para a devida análise", diz a nota.
A expectativa é de que a Corregedoria Parlamentar da Câmara decida sobre as eventuais punições aos deputados até a próxima quarta-feira (13).
LISA DOS DEPUTADOS QUE PODEM SER PUNIDOS
- Allan Garcês (PP-MA),
- Bia Kicis (PL-DF),
- Carlos Jordy (PL-RJ),
- Carol de Toni (PL-SC),
- Domingos Sávio (PL-MG),
- Julia Zanatta (PL-SC),
- Marcel Van Hattem (Novo-RS),
- Marco Feliciano (PL-SP),
- Marcos Polon (PL-MS),
- Nikolas Ferreira (PL-MG),
- Paulo Bilynskyj (PL-SP),
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ),
- Zucco (PL-RS);
- Zé Trovão (PL-SC).