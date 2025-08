Pedro Campos sobre ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos: 'Ele é um réu confesso"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pedro Campos participou, nesta sexta-feira (1°), do podcast Cena Política comandado pelo colunista política Igor Maciel; confira

Clique aqui e escute a matéria

O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) afirmou, nesta sexta-feira (1°), em entrevista ao podcast Cena Política, do JC Play, que é contra a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em defesa das sanções contra o Brasil feitas pelo governo americano, de Donald Trump.

Para Campos, a conduta do parlamentar pode ser interpretada como uma afronta ao interesse nacional.

"Ele está indo lá para trabalhar contra o Brasil. Ele tem dito isso. Ele é réu confesso [...] Você como agente público ir para outro país para pedir sanções econômicas contra o seu próprio país é crime", disparou.

Confira a entrevista completa:

Para o parlamentar, não é de bom tom aceitar a imposição da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

"Você aceitar que um juiz seu, da Suprema Corte, que, a princípio está cumprindo o seu papel, ele vá ser sancionado pelos Estados Unidos, isso não é bom", disse Pedro

"Na história do Brasil e do mundo, onde os Estados Unidos quis se meter demais terminou atrapalhando mais do que ajudando", complementou.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC