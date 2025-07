Para Moraes, Eduardo intensificou "ilícitos" após restrições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) intensificou "condutas ilícitas" após a decisão que impôs uma série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que vai usar tornozeleira, está proibido de acessar redes sociais e de sair de casas à noite e aos fins de semana.

A declaração de Moraes se deu em despacho neste sábado (19) no inquérito que investiga Eduardo por coação, obstrução de investigação e abolição violenta do estado democrático de direito.

"Gângster de toga"

No documento, o ministro determinou que fossem anexados ao inquérito links de postagens e entrevistas realizadas por Eduardo com o que chamou de "ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais". Em uma das postagens, o filho de Bolsonaro se refere a Moraes como "ditador" e "gângster de toga", além de afirmar que suas decisões são "censura e medidas de coerção".

Na sexta-feira, Moraes determinou medidas cautelares contra o ex-presidente e teve sua decisão confirmada pela maioria da 1ª Turma do STF. O julgamento de Bolsonaro deve ser marcado para setembro.

Eduardo mantém ofensiva

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou, neste sábado, uma foto na rede social X posando ao lado do "chefe dos embaixadores" dos Estados Unidos. Sem detalhar nome ou cargo do homem, Eduardo fez referência ao fato de Jair Bolsonaro estar impedido de falar com embaixadores e cita o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Moraes proibiu Jair Bolsonaro de falar com embaixadores", diz. "Mas não se preocupe, o chefe dos embaixadores aqui no State Departament (MRE) está ciente disso tudo - e Moraes não pode fazer nada", complementa o deputado federal licenciado.

Em outra publicação feita durante a madrugada, Eduardo Bolsonaro disse que o momento não era de paz. "Conhecemos os nossos inimigos e por isso sabemos que moderação para eles soa como fraqueza", acrescentou.