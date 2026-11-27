Gás está em 97,9% dos lares da região, mas pesa 36% da renda; Pernambuco tem 1,1 milhão de famílias no Gás do Povo, 4º maior número do país

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Em 2025, 19,7% dos domicílios do Nordeste usavam lenha ou carvão para cozinhar, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) reunidos no estudo Cozinhar é um Direito. Em 2022, o índice era de 24,7%. A pesquisa foi feita pela Plataforma de Transição Justa, iniciativa da Agenda Pública, e financiada pela Copa Energia, empresa do setor de gás de cozinha.

O levantamento considera o uso não exclusivo de combustíveis. Ou seja, muitas famílias combinam o gás de botijão com a lenha, e não abandonam um pelo outro.

Custo do gás de cozinha pesa no orçamento

No Nordeste, o gás liquefeito de petróleo (GLP) está presente em 97,9% dos domicílios. A eletricidade, usada principalmente em equipamentos como micro-ondas, subiu de 32,2% para 35,9% entre 2022 e 2025. A região tem o terceiro maior índice de uso de lenha ou carvão do país, atrás do Norte (25%) e do Sul (20,8%).

O principal obstáculo, segundo o estudo, é econômico. Pesquisa do Instituto Pólis de 2024, citada no relatório, aponta que o gasto com gás de cozinha consome em média 27% da renda familiar mensal no país. No Nordeste, o percentual é de 36%; no Norte, de 37%. O relatório lembra que, em estudo anterior, mulheres de áreas rurais e periurbanas relataram racionar o gás e recorrer à lenha por causa do preço do botijão.

Pernambuco tem 1,1 milhão de famílias no programa

O Gás do Povo garante recarga gratuita de botijão a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Famílias de duas a três pessoas recebem uma recarga a cada três meses; as de quatro ou mais, uma a cada dois meses.

Em maio de 2026, o programa somava 15,1 milhões de famílias beneficiárias no país. Pernambuco tinha 1.120.729, atrás apenas de Bahia (1.788.904), São Paulo (1.775.709) e Minas Gerais (1.154.673). Cinco dos dez estados com mais beneficiários são nordestinos: além de Bahia e Pernambuco, Ceará, Maranhão e Paraíba.

O estudo não traz recortes por estado sobre o uso de lenha e carvão, nem trabalho de campo no Nordeste.

Barreiras aparecem na retirada do botijão

Os grupos focais foram feitos com mulheres no Grajaú, em São Paulo, e na Ilha de Caratateua, em Belém. Entre as participantes, 71,4% relataram impactos positivos no cotidiano, como previsibilidade na reposição do gás. Já 21,4% não perceberam mudanças. Cerca de 60% haviam resgatado o benefício uma única vez.

A retirada na revenda concentra o principal atrito, segundo o relatório: código de validação de curta duração, exigência de chip no celular, distância, peso do botijão e taxa de entrega. "Eu não consigo carregar o gás. Não consigo nem carregar 5 kg de arroz", disse uma participante de São Paulo.

Em Belém, o gás disputa espaço com a comida no orçamento. "A gente não vai deixar de comer para comprar o gás. A gente prefere ir para a lenha", afirmou uma participante.

Os autores dizem que o programa apresenta evidências promissoras em fase inicial e recomendam monitorar o uso efetivo do benefício, não só o número de recargas. A pesquisa é qualitativa e não é representativa da população beneficiária.