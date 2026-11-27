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Durante uma fiscalização em estabelecimentos comerciais na Black Friday, dez produtos foram notificados pela ausência de etiquetas obrigatórias e outros quatro foram reprovados por irregularidades na quantidade informada nas embalagens. A ação foi realizada nesta sexta-feira (27) pelo Procon-PE e pelo Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE), em lojas do Recife e de Olinda.

As equipes percorreram estabelecimentos do Shopping Recife, do Centro do Recife e de Olinda. O Procon-PE verificou os preços anunciados, as condições de pagamento e a veracidade dos descontos oferecidos pelos lojistas, comparando os valores com uma pesquisa realizada entre os dias 9 e 13 de novembro, antes da Black Friday.

A fiscalização também analisou se as ofertas estavam expostas de forma clara e se as condições anunciadas eram cumpridas pelos estabelecimentos.

Já o Ipem-PE verificou a regularidade de produtos como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, pneus e brinquedos. Ao todo, dez itens foram notificados pela ausência da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), sendo um fogão e nove pneus.

Outros quatro produtos pré-embalados foram reprovados por irregularidades na indicação da quantidade. Os problemas identificados envolviam ausência de informação quantitativa nas embalagens ou divergências entre o peso declarado e o conteúdo efetivamente encontrado. Entre os produtos fiscalizados estavam carnes, queijos e embutidos.

Segundo o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos dos Consumidores, Anselmo Araújo, a fiscalização busca coibir práticas abusivas, principalmente descontos que não representam reduções reais nos preços, além de garantir que os consumidores tenham acesso a informações claras sobre os produtos e as condições de compra.

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