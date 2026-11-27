Grupo Olinda promove atividades nos dias 28 e 29 de novembro para marcar trajetória de recuperação e acolhimento de pessoas com alcoolismo

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O grupo de Alcoólicos Anônimos (AA) de Olinda celebra 55 anos de atuação nos dias 28 e 29 de novembro de 2026. A programação inclui uma atividade de Informação ao Público, aberta à sociedade, e reuniões comemorativas para marcar mais de cinco décadas de trabalho voluntário e incentivo à recuperação do alcoolismo.

Fundado em 13 de outubro de 1971, o Grupo Olinda surgiu a partir da experiência de recuperação de Agostinho, que, incentivado pela esposa, amiga de Dom Hélder Câmara, procurou ajuda na Irmandade. Após encontrar apoio, ele decidiu compartilhar a experiência com outras pessoas e contribuir para a criação de um grupo na cidade.

A iniciativa contou com a participação de integrantes de outros grupos e pessoas que ajudaram a fortalecer o trabalho na região. Com o passar dos anos, a mensagem de Alcoólicos Anônimos chegou a outras localidades, contribuindo para o surgimento de grupos em bairros como Ouro Preto, Bonsucesso e Guadalupe.

A trajetória também teve ligação com Dom Hélder Câmara, que demonstrava admiração pelo trabalho da Irmandade. Em 1993, uma mensagem do religioso dirigida a Alcoólicos Anônimos foi publicada na revista Vivência, edição nº 25, na qual ele reconheceu a importância do acolhimento e da valorização da pessoa humana.

Como funciona Alcoólicos Anônimos

Alcoólicos Anônimos é uma Irmandade mundial formada por pessoas que compartilham experiências, forças e esperanças para enfrentar o alcoolismo e ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação.

A proposta de recuperação vai além da interrupção do consumo de bebidas alcoólicas e envolve mudanças nos relacionamentos, nas atitudes e na maneira de lidar com a própria vida. O trabalho é baseado no compartilhamento de experiências e no apoio entre os participantes.

A participação é voluntária e não exige pagamento de taxas ou mensalidades. A organização também não possui vínculos com partidos políticos, religiões ou instituições, mantendo autonomia em suas atividades.

A comemoração dos 55 anos busca aproximar a população do trabalho desenvolvido pela Irmandade, esclarecer dúvidas sobre seu funcionamento e contribuir para combater o preconceito relacionado ao alcoolismo.

Programação

As atividades serão realizadas no Colégio Guedes Alcoforado, no bairro do Varadouro, em Olinda.

No sábado (28), às 19h30, haverá uma atividade de Informação ao Público, aberta à sociedade, para apresentar a atuação de Alcoólicos Anônimos e esclarecer dúvidas sobre a recuperação.

Já no domingo (29), a partir das 8h, serão realizadas as reuniões comemorativas pelos 55 anos do Grupo Olinda.

Serviço

55 anos de Alcoólicos Anônimos em Olinda

Data: 28 e 29 de novembro de 2026.

Sábado (28): 19h30 – Informação ao Público.

Domingo (29): 8h – Reuniões comemorativas.

Local: Colégio Guedes Alcoforado.

Endereço: Avenida Joaquim Nabuco, nº 838, Varadouro, Olinda (PE).

Realização: Alcoólicos Anônimos – Grupo Olinda.



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