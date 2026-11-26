Ação do Instituto Asa Branca atende 1.200 pessoas no Recife, Cabo de Santo Agostinho e Goiana até abril de 2027, com atividades gratuitas

A segunda edição do projeto PE Na Luta — Ação Social e Cultural Pernambuco na Luta Contra as Drogas está em andamento no Recife, com oficinas gratuitas até janeiro de 2027, e chega ao Cabo de Santo Agostinho e Goiana entre fevereiro e abril. A iniciativa prevê atender diretamente 1.200 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e familiares, com 600 horas-aula de oficinas e atividades educativas.

Oficinas de arte e palestras sobre prevenção

A edição foi apresentada oficialmente em 6 de novembro, em encontro na sede da Coque Connecta, no Recife, com representantes das instituições, educadores e lideranças comunitárias. A programação inclui oficinas de percussão, maracatu, dança, teatro, artes visuais, audiovisual e literatura, além de atividades de empreendedorismo cultural e palestras sobre prevenção ao uso de drogas.

O projeto é realizado pelo Instituto Asa Branca (IAB), por meio de edital do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), com apoio do Saravida e de outras organizações parceiras.

Para o presidente do IAB, José Maria de Souza, o enfrentamento às drogas exige investimento em oportunidades sociais e educativas. "O PE Na Luta nasceu da compreensão de que a prevenção às drogas precisa ir além do discurso e chegar efetivamente à vida das pessoas. Acreditamos que a cultura, a educação e o acesso a oportunidades são instrumentos fundamentais para transformar realidades e mostrar aos jovens que existem outros caminhos possíveis", afirma.

Três frentes no Coque

No Recife, o trabalho é feito em parceria com a Coque Connecta e se organiza em três frentes: Cidadania nas Escolas, Cultura nas Escolas e Fuxiqueiras do Coque. Somadas, têm 17 turmas e 336 horas de formação. Os conteúdos abordam direitos humanos, engajamento juvenil, prevenção às drogas por meio da arte e economia criativa. Há ainda ações para mães e familiares, com orientações sobre acolhimento e prevenção.

Fundada em março de 2018 por Marcone Ribeiro, a Coque Connecta atua em educação, inclusão social e formação de moradores da comunidade.

"Para a Coque Connecta, participar do PE Na Luta representa a oportunidade de fortalecer um trabalho que já desenvolvemos há anos dentro da comunidade e ampliar seu alcance para crianças, adolescentes, jovens e famílias. Acreditamos que a educação e a cultura são ferramentas fundamentais para abrir caminhos, ampliar horizontes e permitir que os jovens reconheçam suas próprias possibilidades. Nossa participação vai além de oferecer atividades: queremos contribuir para a construção de uma rede de apoio e acolhimento, envolvendo escolas, famílias, educadores e profissionais do próprio território", destaca Marcone.

Da sala de aula ao emprego

A auxiliar administrativa da Coque Connecta, Ana Carvalho, é exemplo da relação entre a comunidade e a organização. Ela chegou como aluna de inglês e interrompeu os estudos para assumir o primeiro emprego com carteira assinada. Depois, voltou à instituição, fez outras formações, como Libras e inglês, e hoje acompanha os filhos nos cursos oferecidos. "A chegada do PE Na Luta representa uma oportunidade de apresentar novos caminhos aos jovens, especialmente diante dos desafios relacionados ao envolvimento de pessoas com o consumo de drogas", enfatiza.

O produtor e diretor do IAB, Fábio Macedo, diz que um dos objetivos é mostrar aos jovens que é possível fazer escolhas e construir projetos de vida. "A proposta é mostrar que o acesso à cultura, à educação e às oportunidades pode contribuir para ampliar horizontes e estimular perspectivas positivas", declara.

Calendário e avaliação

A execução terá acompanhamento de indicadores e avaliações sobre a participação dos estudantes, o andamento das atividades e os resultados das ações. A metodologia também deve registrar mudanças na percepção dos participantes sobre cidadania, convivência comunitária e prevenção às drogas.

No Recife, as atividades vão até janeiro de 2027, quando haverá um evento aberto ao público para apresentar os resultados das oficinas. Entre fevereiro e abril, a programação chega a Cabo de Santo Agostinho e Goiana.