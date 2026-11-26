O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, assinou o edital de concessão da Fortaleza de Santa Cruz nesta quinta-feira (26), em evento no Paço do Frevo

A Fortaleza de Santa Cruz, mais conhecido como Forte Orange, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, receberá cerca de R$ 9 milhões em investimentos numa concessão de 30 anos para a iniciativa privada. A cerimônia de assinatura do edital de concessão aconteceu nesta quinta-feira (26), no Paço do Frevo, no Recife. O forte torna-se o primeiro patrimônio histórico da região Nordeste a integrar o projeto Revive Brasil.

A iniciativa do Ministério do Turismo (MTur) aposta no atrativo da história do país para transformar ativos públicos ociosos em negócios autossustentáveis e geradores de receita. O modelo impõe o respeito integral à arquitetura histórica como premissa inegociável, fazendo da preservação da memória o principal diferencial competitivo do empreendimento. Ao apresentar o projeto a investidores e autoridades, o ministro Gustavo Feliciano ressaltou o potencial da iniciativa para impulsionar a economia.

"O Governo Brasil fez um estudo no Ministério do Turismo com o IPHAN e o BNDES, para ver as potencialidades econômicas que esses patrimônios têm, e está fazendo uma concessão desses prédios públicos para que as empresas privadas interessadas possam explorar economicamente esses bens e prédios públicos turisticamente, gerando uma oportunidade de emprego e renda para a população, além de atrelar a nossa história ao turismo, podendo fazer um desenvolvimento econômico ao nosso patrimônio histórico", declarou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a reportagem da TV Jornal.

Já o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Felipe Porto, destacou a importância do investimento para o Litoral Norte pernambucano. “Esse importante investimento é uma peça fundamental para a concessão desse equipamento, porque vai movimentar a indústria verde, que é a indústria do turismo”, apontou.

O prefeito em exercício de Itamaracá comemorou mais um investimento chegando para a Ilha. "É um momento importante que Itamaracá vem vivendo, de tantos investimentos feitos na nossa Ilha pelo governo do Estado e, agora, pelo governo Federal. Sem dúvida que essa manutenção do Forte Orange vai beneficiar tanto a população local, como atrair o turista, além de trazer o veranista de volta para Itamaracá. A gente teve recentemente a retirada dos presídios, pelo governo do Estadual, através da governadora Raquel Lyra, que também vão ser alocados investimentos naquelas áreas. E agora esse investimento que vai resgatar o turismo local", disse Ailton Aguiar.

Expansão do turismo

A chegada do Revive em Pernambuco ocorre em um momento de forte expansão do turismo no estado, o que reforça a atratividade do destino para novos negócios. Entre janeiro e outubro de 2026, o estado recebeu 131.348 turistas internacionais — uma alta de 62,6% frente ao mesmo período de 2025, garantindo o segundo maior crescimento percentual do país, atrás apenas do Rio Grande do Norte. No mercado doméstico, a movimentação aérea somou 6,68 milhões de passageiros no mesmo intervalo (+1,8%).

O superintendente do IPHAN-PE, Fred Brennand, reforçou que o Instituto está à disposição do projeto-piloto e frisou a importância da sinergia entre os parceiros estratégicos da iniciativa. “A Ilha de Itamaracá tem um grande potencial para que a gente possa desenvolver o projeto, tanto pelo turismo como pela preservação dos patrimônios. Que a gente possa criar uma sinergia para que seja valorizado ainda mais o patrimônio, poder contar a história para as pessoas hoje, além de manter essa história viva no futuro”, destacou.

Pelo BNDES, a executiva Juliana Ferreira esclareceu o potencial do Banco enquanto estruturador de projetos, além da vertente de financiamentos. “Estamos trazendo inovações que tornem equipamentos públicos atrativos para quem vai investir e para que sejam utilizados pela população”, afirmou.

Modelo de negócios e retorno econômico

Inspirado na experiência bem-sucedida de Portugal — fruto de cooperação bilateral firmada em 2020 —, o Revive Brasil permite que empresas brasileiras ou estrangeiras, de forma individual ou em consórcio, assumam o restauro, a conservação e a exploração comercial do espaço, sem que a União abra mão da titularidade do imóvel.

Erguido pelos holandeses em 1631, o Forte Orange tem potencial mapeado por estudos técnicos para abrigar operações de gastronomia (restaurantes), agenda de eventos culturais e turismo guiado.

A expectativa da Pasta é que a requalificação amplie o fluxo de visitantes nacionais e estrangeiros, movimentando a cadeia produtiva de serviços, comércio e geração de empregos no Litoral Norte pernambucano.

Cronograma para investidores

O edital já está com o calendário aberto para o mercado interessado em disputar a concessão de três décadas: