Campanha recebe doações de alimentos não perecíveis e pix em pontos de coleta de 17 centros; shoppings vão doar a mesma quantidade arrecadada

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Shoppings de diferentes regiões de Pernambuco estão recebendo doações de alimentos não perecíveis para a campanha Alimente a Vida, que segue até o Natal.

Em seu sexto ano consecutivo, a iniciativa conta com pontos de coleta em 17 centros de compras e também permite contribuições em dinheiro, por meio de Pix. Os alimentos e valores arrecadados serão destinados a comunidades e instituições sociais, sob coordenação do Transforma Sustentabilidade.

Além das doações feitas pelos clientes, os shoppings participantes vão contribuir com a mesma quantidade de alimentos recebida. Para cada quilo arrecadado, os centros de compras doarão mais um quilo.

Como participar da campanha?

As doações podem ser feitas diretamente nos pontos de coleta instalados nos shoppings. São aceitos alimentos não perecíveis, com exceção de sal.

Também é possível contribuir por meio de transferência via Pix, utilizando a chave alimenteavida@apesce.com.br. O dinheiro arrecadado será usado na compra de mais alimentos para a campanha.

Em alguns centros de compras, quem participa da iniciativa pode ter acesso a benefícios, como descontos em atrações de fim de ano e ingressos sociais, cuja renda é parcialmente destinada à arrecadação.

Quais shoppings participam?

A campanha reúne centros de compras da Região Metropolitana do Recife e do interior do estado. Participam:

Região Metropolitana do Recife:

RioMar Recife;

Shopping Recife;

Tacaruna;

Boa Vista;

Plaza;

Guararapes;

Patteo Olinda;

Camará;

Paulista North Way;

Igarassu;

Costa Dourada;

Recife Outlet.

Interior:

Carpina;

Vitória Park;

Difusora;

Polo Caruaru;

Serra Talhada.

Arrecadação será distribuída após o Natal

A campanha é coordenada pelo Transforma Sustentabilidade, instituição social de voluntariado parceira da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce). A organização define as comunidades e instituições que receberão os alimentos e faz o recolhimento das doações nos shoppings após o Natal.

Os itens serão organizados em cestas básicas, com distribuição prevista para o início de janeiro.

Na edição do ano passado, a campanha arrecadou 30 toneladas de alimentos e beneficiou cerca de 12 mil pessoas em mais de 30 cidades. Segundo o presidente da Apesce, José Luiz Muniz, a mobilização busca ampliar a participação da população e aumentar o alcance das doações.

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