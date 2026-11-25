Iniciativas de subsídio, reformas e regularização fundiária serão expostas nesta quarta (25) e quinta (26), no auditório do Sesi Brasília

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Cinco iniciativas habitacionais do governo de Pernambuco serão apresentadas nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26) durante o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, no auditório do Sesi Brasília.

Os projetos, conduzidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e pela Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart), receberam o Selo de Mérito 2026, concedido pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação (FNSHDU) e pela Associação Brasileira de Cohabs (ABC Habitação).

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, a seleção evidencia a articulação entre os órgãos estaduais.

“Estar nesse fórum apresentando cinco iniciativas reconhecidas nacionalmente demonstra que Pernambuco construiu uma política habitacional integrada, moderna e sensível às diferentes realidades do nosso território, do sertão ao litoral, passando por desafios logísticos e ambientais únicos como o de Fernando de Noronha”, afirmou.

Subsídios e reformas estruturais

Na programação desta quarta-feira (25), a Cehab expõe o Reforma no Lar, programa que repassa R$ 18 mil por residência para melhorias elétricas, hidráulicas e estruturais a famílias com renda de até dois salários mínimos.

Já na quinta-feira (26), o órgão apresenta o Entrada Garantida, que subsidia R$ 20 mil na compra do primeiro imóvel para o mesmo público. De acordo com dados da gestão estadual, as duas modalidades atenderam 32,2 mil famílias desde 2023.

“O reconhecimento nacional atesta a força e os resultados concretos do Morar Bem Pernambuco. Desenvolvemos o Entrada Garantida e o Reforma no Lar para romper barreiras no acesso à moradia e atacar de frente o déficit habitacional. Beneficiar mais de 30 mil famílias e ver nossas iniciativas servirem de referência para o país comprova que a habitação social é uma prioridade real do Governo do Estado”, declara Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.

Regularização, patrimônio e obras

Também nesta quarta-feira (25), a Perpart detalha a regularização fundiária gratuita de 450 imóveis no bairro da Cohab, em Bezerros, no Agreste, custeada com R$ 565,2 mil do Novo PAC.

Na quinta-feira (26), a empresa apresenta sua gestão de imóveis herdados da antiga Cohab-PE, que arrecadou R$ 23,4 milhões com vendas revertidas ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS).

Encerrando a agenda na quinta-feira (26), a Seduh expõe o projeto de construção de 25 unidades habitacionais de 46,52 m² no bairro de Três Paus, em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida (Sub50). Orçada em R$ 13 milhões — sendo R$ 9,7 milhões do Tesouro Estadual —, a obra emprega painéis modulares de concreto leve e saneamento por biodigestores.