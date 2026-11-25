Os serviços de manutenção da rede, podas e inspeções visam o período de festas de fim de ano e aumento do fluxo de pessoas na região até o Carnaval

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Neoenergia Pernambuco realizou, na terça-feira (24), cerca de 550 ações no Litoral Sul do Estado para reforçar a qualidade do fornecimento de energia e preparar a rede elétrica para o período de festas de fim de ano e aumento do fluxo de pessoas na região até o Carnaval. A operação mobilizou mais de 100 profissionais em diferentes frentes de trabalho.

A maior parte das atividades foi concentrada na manutenção preventiva da rede elétrica. Ao longo do dia, as equipes realizaram 350 podas preventivas. As intervenções nas vegetações que se encontravam muito próximas dos circuitos foram feitas pelas esquipes especializadas, que trabalham com a rede de distribuição ligada, o que evitou interrupções no fornecimento. Também foram corrigidos dez pontos com defeitos estruturais identificados na rede.

Outra frente da operação realizou 87 inspeções direcionadas à identificação de irregularidades e recuperação de energia. O trabalho contribui para reduzir perdas e situações que podem comprometer a segurança e a qualidade do fornecimento.

A mobilização também contou com atendimento aos clientes. Foram realizadas mais de 100 ações voltadas à negociação e recuperação de crédito junto a clientes residenciais e comerciais.

A iniciativa integra o planejamento da Neoenergia Pernambuco para ampliar a confiabilidade do sistema elétrico no Litoral Sul, região que registra maior movimentação durante o verão e as festividades de fim de ano.