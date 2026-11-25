MPPE convoca audiência sobre proteção da APA Aldeia-Beberibe no Recife
Encontro em 3 de dezembro vai debater ações de órgãos municipais na área de 31,6 mil hectares que abastece o Grande Recife; inscrições até 8h30
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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) convocou uma audiência pública para o próximo dia 3 de dezembro, às 9h, para avaliar as medidas de proteção adotadas por órgãos e instituições do Recife na Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe.
O encontro será realizado no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto, no bairro da Boa Vista, área central da capital.
A sessão será presidida pelo promotor de Justiça Sérgio Souto, titular da 12ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital — Meio Ambiente e Patrimônio Histórico-Cultural.
A participação é aberta ao público, e moradores, pesquisadores ou entidades que desejarem fazer exposição oral deverão se inscrever presencialmente até as 8h30 do dia do evento, com tempo de fala dividido igualmente entre os cadastrados.
Importância hídrica e território
Criada pelo Decreto Estadual nº 34.692/2010 e gerida pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), a APA Aldeia-Beberibe abrange 31.634 hectares de Mata Atlântica.
A unidade de conservação concentra dezenas de nascentes e lençóis freáticos que abastecem a Região Metropolitana do Recife, incluindo a bacia do Rio Beberibe e a Barragem de Botafogo.
Além da capital pernambucana, o território protegido estende-se por outros sete municípios:
- Abreu e Lima
- Araçoiaba
- Camaragibe
- Igarassu
- Paudalho
- Paulista
- São Lourenço da Mata
Serviço
- Audiência pública sobre medidas de proteção da APA Aldeia-Beberibe
- Data: 3 de dezembro (quinta-feira), às 9h
- Local: Auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto (Rua do Hospício, nº 875, esquina com a Av. Visconde de Suassuna, Boa Vista — Recife)
- Inscrições para fala: presencialmente no local, até as 8h30