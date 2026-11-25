A abertura da festa é marcada por uma procissão saindo do Parque Urbano da Macaxeira até o Santuário Morro da Conceição, onde é celebrada a missa

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As comemorações da 112ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro tem início neste sábado (28) e segue até o dia 8 de dezembro. A programação reúne milhares de fiéis em 11 dias de celebrações religiosas e atividades culturais.

Neste ano, a Festa do Morro tem como tema "Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé", inspirado no Evangelho de São Lucas (1,39-45), que relata a passagem de Maria a caminho da casa de Isabel, levando a presença de Cristo.

Outra novidade é a chegada de duas imagens peregrinas de importantes devoções marianas do país: Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará, e Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte, no Ceará. As imagens serão recebidas nos dias 2 e 7 de dezembro, respectivamente.

Nas duas datas, os devotos serão acolhidos no Largo Dom Luiz, a partir das 18h, com cortejos previstos para as 18h30, seguindo pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.

Abertura da programação

Uma procissão saindo do Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, marca a abertura da festividade no sábado (28). A concentração está marcada para às 17h, com saída às 18h.

O cortejo segue pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara até o Santuário Morro da Conceição, onde será celebrada a missa de abertura, às 19h30, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra.

As festividades do primeiro dia de celebração se encerra com a cerimônia de hasteamento da bandeira, às 21h.

Ao longo da festa serão realizadas missas diárias, confissões e novenário, com celebrações solenes às 19h30, presididas por religiosos convidados. A programação cultural também recebe artistas como Almir Rouche, Nádia Maia, Dudu do Acordeon e padre João Carlos, após algumas das celebrações noturnas.

Dia de Nossa Senhora da Conceição terá 16 missas

No Dia de Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro, a Festa do Morro prevê 16 missas, celebradas de hora em hora, entre a meia-noite e às 15h, alternadamente no palco externo e no interior do Santuário.

No palco, as celebrações ocorrerão à 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h. Já dentro da igreja, as missas serão realizadas à 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A tradicional procissão de encerramento terá concentração às 14h30, na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, com saída às 15h. Os fiéis seguirão até o Morro da Conceição, onde o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, presidirá a celebração de encerramento, às 19h.

No dia 9 de dezembro, a programação do pós-festa conta com missas às 9h30, 15h e 19h30.

Confira a programação completa



28 de novembro (sábado)



17h – Concentração da procissão no Parque Urbano da Macaxeira.

18h – Saída da procissão pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara.

19h30 – Missa solene de abertura, presidida por dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

21h – Hasteamento da bandeira da festa.

29 de novembro (domingo)



7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no interior do Santuário.

8h, 10h e 18h – Missas no palco externo.

19h30 – 1ª noite do novenário, presidida por dom Antônio Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

21h – Show de Almir Rouche.

30 de novembro (segunda-feira)



7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.

16h – Missa solene.

19h30 – 2ª noite do novenário, presidida por dom Luiz Gonzaga Pepeu, bispo da Diocese de Baturité (CE).

21h – Apresentação dos Artistas do Morro.

1º de dezembro (terça-feira)



7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.

16h – Missa solene.

19h30 – 3ª noite do novenário, presidida por dom José Luiz Sales, bispo da Diocese de Pesqueira.

21h – Show de Nádia Maia.

2 de dezembro (quarta-feira)



7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.

16h – Missa solene.

18h – Acolhida dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré no Largo Dom Luiz.

18h30 – Cortejo com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.

19h30 – 4ª noite do novenário, presidida pelo padre Francisco Chagas Santos da Silva, reitor da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.

21h – Show de Dudu do Acordeon.

3 de dezembro (quinta-feira)



7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.

16h – Missa solene.

19h30 – 5ª noite do novenário, presidida pelo padre Paulo Dutra, vigário episcopal do Vicariato Beberibe.

21h – Show de Cristóvão Rui.

22h30 – Show de Flávio Victor.

4 de dezembro (sexta-feira)



7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas da programação diária.

8h – Procissão do Exército Brasileiro, com saída do Largo Dom Luiz.

9h30 – Missa do Exército Brasileiro.

16h – Missa solene.

19h30 – 6ª noite do novenário, presidida por dom Francisco de Assis Gabriel, bispo da Diocese de Cajazeiras (PB).

21h – Show de Marcelo Pernambucano.

5 de dezembro (sábado)



7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no Santuário.

8h, 10h e 15h – Missas no palco externo.

19h30 – 7ª noite do novenário, presidida por dom Nereudo Freire Henrique, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Não haverá show após o novenário.

6 de dezembro (domingo)



7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no Santuário.

8h, 10h e 15h – Missas no palco externo.

19h30 – 8ª noite do novenário, presidida pelo padre João Paulo Santos, superior provincial da Província Redentorista de Brasília.

Não haverá show após o novenário.

7 de dezembro (segunda-feira)



18h – Acolhida dos devotos de Nossa Senhora das Dores no Largo Dom Luiz.

18h30 – Cortejo com a imagem peregrina de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte (CE), pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.

19h30 – 9ª noite do novenário, presidida por frei Cidmário Bezerra de Arruda, reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Recife.

21h – Show do padre João Carlos.

8 de dezembro (terça-feira)

