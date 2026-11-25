112ª edição da Festa do Morro tem início neste sábado (28); confira a programação completa
A abertura da festa é marcada por uma procissão saindo do Parque Urbano da Macaxeira até o Santuário Morro da Conceição, onde é celebrada a missa
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As comemorações da 112ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro tem início neste sábado (28) e segue até o dia 8 de dezembro. A programação reúne milhares de fiéis em 11 dias de celebrações religiosas e atividades culturais.
Neste ano, a Festa do Morro tem como tema "Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé", inspirado no Evangelho de São Lucas (1,39-45), que relata a passagem de Maria a caminho da casa de Isabel, levando a presença de Cristo.
Outra novidade é a chegada de duas imagens peregrinas de importantes devoções marianas do país: Nossa Senhora de Nazaré, de Belém do Pará, e Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte, no Ceará. As imagens serão recebidas nos dias 2 e 7 de dezembro, respectivamente.
Nas duas datas, os devotos serão acolhidos no Largo Dom Luiz, a partir das 18h, com cortejos previstos para as 18h30, seguindo pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.
Abertura da programação
Uma procissão saindo do Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, marca a abertura da festividade no sábado (28). A concentração está marcada para às 17h, com saída às 18h.
O cortejo segue pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara até o Santuário Morro da Conceição, onde será celebrada a missa de abertura, às 19h30, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra.
As festividades do primeiro dia de celebração se encerra com a cerimônia de hasteamento da bandeira, às 21h.
Ao longo da festa serão realizadas missas diárias, confissões e novenário, com celebrações solenes às 19h30, presididas por religiosos convidados. A programação cultural também recebe artistas como Almir Rouche, Nádia Maia, Dudu do Acordeon e padre João Carlos, após algumas das celebrações noturnas.
Dia de Nossa Senhora da Conceição terá 16 missas
No Dia de Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro, a Festa do Morro prevê 16 missas, celebradas de hora em hora, entre a meia-noite e às 15h, alternadamente no palco externo e no interior do Santuário.
No palco, as celebrações ocorrerão à 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h. Já dentro da igreja, as missas serão realizadas à 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.
A tradicional procissão de encerramento terá concentração às 14h30, na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, com saída às 15h. Os fiéis seguirão até o Morro da Conceição, onde o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, presidirá a celebração de encerramento, às 19h.
No dia 9 de dezembro, a programação do pós-festa conta com missas às 9h30, 15h e 19h30.
Confira a programação completa
28 de novembro (sábado)
- 17h – Concentração da procissão no Parque Urbano da Macaxeira.
- 18h – Saída da procissão pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara.
- 19h30 – Missa solene de abertura, presidida por dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.
- 21h – Hasteamento da bandeira da festa.
29 de novembro (domingo)
- 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no interior do Santuário.
- 8h, 10h e 18h – Missas no palco externo.
- 19h30 – 1ª noite do novenário, presidida por dom Antônio Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.
- 21h – Show de Almir Rouche.
30 de novembro (segunda-feira)
- 7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.
- 16h – Missa solene.
- 19h30 – 2ª noite do novenário, presidida por dom Luiz Gonzaga Pepeu, bispo da Diocese de Baturité (CE).
- 21h – Apresentação dos Artistas do Morro.
1º de dezembro (terça-feira)
- 7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.
- 16h – Missa solene.
- 19h30 – 3ª noite do novenário, presidida por dom José Luiz Sales, bispo da Diocese de Pesqueira.
- 21h – Show de Nádia Maia.
2 de dezembro (quarta-feira)
- 7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.
- 16h – Missa solene.
- 18h – Acolhida dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré no Largo Dom Luiz.
- 18h30 – Cortejo com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.
- 19h30 – 4ª noite do novenário, presidida pelo padre Francisco Chagas Santos da Silva, reitor da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.
- 21h – Show de Dudu do Acordeon.
3 de dezembro (quinta-feira)
- 7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas.
- 16h – Missa solene.
- 19h30 – 5ª noite do novenário, presidida pelo padre Paulo Dutra, vigário episcopal do Vicariato Beberibe.
- 21h – Show de Cristóvão Rui.
- 22h30 – Show de Flávio Victor.
4 de dezembro (sexta-feira)
- 7h, 9h, 11h, 12h e 14h – Missas da programação diária.
- 8h – Procissão do Exército Brasileiro, com saída do Largo Dom Luiz.
- 9h30 – Missa do Exército Brasileiro.
- 16h – Missa solene.
- 19h30 – 6ª noite do novenário, presidida por dom Francisco de Assis Gabriel, bispo da Diocese de Cajazeiras (PB).
- 21h – Show de Marcelo Pernambucano.
5 de dezembro (sábado)
- 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no Santuário.
- 8h, 10h e 15h – Missas no palco externo.
- 19h30 – 7ª noite do novenário, presidida por dom Nereudo Freire Henrique, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.
- Não haverá show após o novenário.
6 de dezembro (domingo)
- 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h – Missas no Santuário.
- 8h, 10h e 15h – Missas no palco externo.
- 19h30 – 8ª noite do novenário, presidida pelo padre João Paulo Santos, superior provincial da Província Redentorista de Brasília.
- Não haverá show após o novenário.
7 de dezembro (segunda-feira)
- 18h – Acolhida dos devotos de Nossa Senhora das Dores no Largo Dom Luiz.
- 18h30 – Cortejo com a imagem peregrina de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte (CE), pela Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.
- 19h30 – 9ª noite do novenário, presidida por frei Cidmário Bezerra de Arruda, reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Recife.
- 21h – Show do padre João Carlos.
8 de dezembro (terça-feira)
- Missas no palco externo: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.
- Missas no interior do Santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.
- Procissão e encerramento: 14h30 – Concentração dos fiéis na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo.
- 15h – Saída da procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, passando pela Ponte do Limoeiro, Avenida Norte e Estrada do Morro da Conceição.
- 19h – Missa solene de encerramento, presidida por dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, arcebispo de Olinda e Recife.