Natália era a única das cinco pessoas presentes no veículo - que colidiu contra uma árvore em Ipojuca - que utilizava cinto de segurança

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Natália Lins Peixoto Recco, sobrevivente da colisão registrada em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, no último domingo (22), foi submetida a uma cirurgia no fêmur nesta terça-feira (24). A paciente permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Esperança Recife, onde deu entrada na noite do último domingo (22), com quadro de politraumatismo e múltiplas fraturas.

De acordo com boletim médico divulgado nesta terça, Natália apresenta quadro clínico estável e respira espontaneamente, sem necessidade de suplementação de oxigênio. Ela segue sob os cuidados da equipe médica da UTI.

O hospital informou que ainda estão previstos procedimentos ortopédicos e torácicos complementares nos próximos dias. Não há previsão de alta hospitalar.

Natália era a única das cinco pessoas que estavam na Toyota SW4 que utilizava cinto de segurança. As outras quatro ocupantes morreram após o veículo colidir contra uma árvore na madrugada de domingo (22).

O grupo havia saído de uma festa na Praia de Maracaípe e seguia para outro evento quando ocorreu a colisão. Segundo informações apuradas pela TV Jornal, o veículo atingiu inicialmente uma placa de sinalização com a orientação "Reduza a Velocidade" e, em seguida, bateu contra uma árvore. A parte dianteira do automóvel ficou destruída.

As quatro vítimas fatais foram identificadas como Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos, dentista natural de Bezerros; Beatriz Acioli, médica residente natural de Alagoas; David do Nascimento Melo, de 27 anos, empresário alagoano apontado como motorista; e Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos, modelo natural de Gravatá.