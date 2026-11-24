Prefeitura espera mais visitantes, empregos e arrecadação; contrato prevê R$ 9 milhões para recuperar e dar novos usos à Fortaleza de Santa Cruz

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A prefeitura da Ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco, afirmou que espera ampliar o fluxo de visitantes, gerar empregos e aumentar a arrecadação municipal com a concessão da Fortaleza de Santa Cruz, conhecida como Forte Orange, à iniciativa privada. O edital foi lançado pelo governo federal na segunda-feira (23).

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O que a prefeitura espera da concessão

Segundo a prefeitura, o turismo é um dos principais pilares da economia da Ilha. A expectativa é que os investimentos previstos fortaleçam o comércio local, atraiam novos empreendimentos e criem empregos diretos e indiretos.

A administração municipal diz que Itamaracá vive um período de retomada do turismo, com ações de infraestrutura, mobilidade e valorização dos atrativos, e que a concessão se soma a investimentos já realizados e previstos.

A prefeitura também ressalta que a fortaleza continua sendo patrimônio público, reafirma o compromisso com a preservação histórica e destaca a cooperação entre os governos municipal, estadual e federal.

R$ 9 milhões em investimentos

Oficialmente chamado de Fortaleza de Santa Cruz, o forte foi erguido pelos holandeses em 1631 e é tombado pelo Iphan desde 1938. Considerado o maior forte em pedra do Nordeste, terá contrato de concessão de 30 anos e previsão de cerca de R$ 9 milhões em investimentos.

O certame integra o Revive Brasil, parceria entre Brasil e Portugal coordenada pelo Ministério do Turismo para recuperar bens públicos históricos sem uso. De acordo com estudos técnicos e financeiros coordenados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o monumento poderá abrigar restaurantes, eventos culturais e visitas guiadas. O modelo exige o respeito integral à arquitetura original da edificação.

