No Dia do Rio Capibaribe, iniciativas da ARIES no Parque do Caiara e no Cajueiro apostam em infraestrutura verde contra calor e cheias

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Projetos baseados em processos naturais vêm sendo aplicados no Recife para tratar parte da água poluída que deságua no Rio Capibaribe e testar alternativas contra alagamentos e calor urbano. As iniciativas são conduzidas pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e ganham destaque neste Dia do Rio Capibaribe, celebrado em 24 de novembro.

Em vez de depender apenas de obras convencionais de concreto, as ações aplicam as chamadas Soluções Baseadas na Natureza (SBN), estratégias que integram vegetação, solo e participação comunitária para melhorar a drenagem e a qualidade hídrica da capital.

Como funcionam as iniciativas

Atualmente, duas frentes concentram os testes e a operação dessas técnicas em territórios da cidade:

Jardins Filtrantes (Parque do Caiara): sistema composto por camadas de areia, brita e plantas específicas que filtram parte da água do Riacho do Cavouco, afluente do Capibaribe. A estrutura tem capacidade projetada para tratar cerca de 350 mil litros por dia.

sistema composto por camadas de areia, brita e plantas específicas que filtram parte da água do Riacho do Cavouco, afluente do Capibaribe. A estrutura tem capacidade projetada para tratar cerca de 350 mil litros por dia. CAJULab (bairro de Cajueiro): laboratório de experimentação urbana na Zona Norte que reúne moradores, pesquisadores, universidades e poder público para testar soluções de drenagem e ampliação de áreas verdes.

Adaptação climática nos bairros

De acordo com a ARIES, o objetivo das intervenções é transformar o conhecimento técnico e as demandas identificadas pelos próprios moradores em estruturas adaptadas à realidade local.

Os resultados obtidos no Cajueiro e no Parque do Caiara servem de referência para replicar modelos de infraestrutura verde em outras regiões do Recife.