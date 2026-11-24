Corredor de Olinda transforma participação na São Silvestre em campanha solidária
Iniciativa busca apoiar organização pernambucana que atua na proteção de crianças e adolescentes; saiba como participar da mobilização
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Um corredor de Olinda vai transformar a participação na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre em uma campanha solidária voltada a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. No dia 31 de dezembro, Bento, captador de recursos da ONG Reaviva Brasil, percorrerá os 15 quilômetros da prova, em São Paulo, com o objetivo de arrecadar R$ 15 mil para a instituição.
A mobilização associa o trajeto da corrida e o valor estipulado aos 15 anos de atuação que a organização social, sediada em Olinda, completará em 2027. A meta definida pela campanha é alcançar o montante até o Natal.
Atuação da Reaviva Brasil
Fundada em 2012, a Reaviva Brasil atua na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em Pernambuco. O trabalho da entidade envolve ações de acolhimento, proteção e fortalecimento familiar.
Com a campanha ligada à prova de rua, a organização busca transformar o desafio esportivo em uma mobilização coletiva para ampliar o alcance dos projetos desenvolvidos no estado.
A iniciativa já ultrapassou 25% da meta de arrecadação e segue aberta para novos apoiadores. Qualquer pessoa pode contribuir, independentemente do valor, por meio de uma plataforma online de doações, disponível no site oficial.