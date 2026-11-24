Maior forte em pedra do Nordeste deve ganhar novos usos turísticos em Itamaracá; saiba quanto será investido e como funcionará o contrato

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Considerado o maior forte em pedra do Nordeste e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938, o Forte Orange, na Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco, teve o edital de concessão à iniciativa privada lançado na segunda-feira (23).

Oficialmente chamada de Fortaleza de Santa Cruz, foi erguida pelos holandeses em 1631, terá contrato de 30 anos e previsão de cerca de R$ 9 milhões em investimentos.

Concessões podem chegar a R$ 72 milhões

O certame integra o lançamento do Projeto Revive Brasil, parceria entre Brasil e Portugal coordenada pelo Ministério do Turismo para recuperar bens públicos históricos sem uso. Além do monumento pernambucano, o governo federal publicou o edital da Fazenda Pau D’Alho, em São José do Barreiro (SP), que deve receber R$ 63,2 milhões. Somadas, as duas concessões têm estimativa de R$ 72 milhões em aportes.

O anúncio ocorreu durante visita técnica à propriedade paulista, com a presença do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

O que muda no Forte Orange

De acordo com os estudos técnicos e financeiros coordenados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Fortaleza de Santa Cruz poderá abrigar restaurantes, eventos culturais e visitas guiadas. A proposta busca transformar estruturas que geram altos custos de manutenção em espaços autossustentáveis.

O modelo adotado exige o respeito integral à arquitetura original de cada edificação. Para o presidente do Iphan, Deyvesson Gusmão, a entrada de parceiros privados reforça a conservação dos monumentos.

"A preservação do patrimônio cultural pode impulsionar o desenvolvimento econômico das cidades, gerando emprego e renda. A parceria entre o poder público e a iniciativa privada, com a participação do Iphan, representa um compromisso com a valorização da nossa memória e abre novas perspectivas para esses patrimônios e para as comunidades", afirmou.

Estrutura do Projeto Revive Brasil

Além do Ministério do Turismo, do Iphan e do BNDES, a iniciativa reúne a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI). Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o banco já destinou mais de R$ 1 bilhão à preservação de mais de 600 monumentos desde 1997 e atua na modelagem de gestão para garantir sustentabilidade financeira e retorno de longo prazo.

O secretário especial da SPPI, Marcus Cavalcanti, destacou que os dois editais inauguram uma nova frente para o uso de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) voltadas à restauração e manutenção do patrimônio histórico, diversificando a carteira do programa.

Aposta no turismo e expansão

Durante a agenda em São Paulo, Geraldo Alckmin ressaltou o papel do setor de serviços na economia. "É o setor terciário da economia, que é serviços, turismo, cultura, economia criativa, que vai segurar o emprego. É aquele que precisa menos capital para gerar mais emprego e mais renda", disse o vice-presidente.

O ministro Gustavo Feliciano afirmou que a meta é expandir o modelo para outras regiões do país, criando novos destinos turísticos. Segundo a pasta, outros patrimônios históricos pertencentes à União já estão em diferentes etapas de estudo dentro do Revive Brasil para futuras concessões.

Desafios entre uso comercial e preservação

A concessão de monumentos à iniciativa privada costuma levantar debates sobre os limites entre a exploração comercial e a proteção do patrimônio histórico. No caso do Forte Orange, o contrato de 30 anos impõe o desafio de conciliar a instalação de restaurantes e a realização de eventos com a conservação de uma estrutura erguida no século 17 e tombada há quase nove décadas.

Outro ponto de atenção nesse modelo envolve a garantia de acesso democrático da população local e dos visitantes a um bem que segue pertencendo à União, além da capacidade de fiscalização ao longo das três décadas de gestão privada.

Embora o governo federal estabeleça a integridade arquitetônica como regra inegociável, a efetividade dessa proteção dependerá do acompanhamento contínuo de órgãos como o Iphan durante toda a vigência do acordo.

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