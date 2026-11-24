O Colégio Presbiteriano Mackenzie (CPM) Agnes, no Recife, está com as inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de estudo filantrópicas para o ano letivo de 2027. O edital prevê bolsas integrais, de 100%, e parciais, de 50%, destinadas a estudantes da Educação Básica, mediante avaliação socioeconômica dos candidatos e de seus grupos familiares.

No Mackenzie Agnes, a disponibilidade de bolsas contempla, na primeira e na segunda chamadas, estudantes do Jardim I e II, do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (EFAI), no turno da tarde, além de estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais (EFAF). Já a terceira chamada contempla todos os segmentos e turnos, respeitada a idade mínima de quatro anos completos até 31 de março de 2027.

A bolsa integral é destinada a famílias com renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já a modalidade parcial, de 50%, contempla candidatos com renda superior a 1,5 e de até três salários mínimos por pessoa. A análise também considera o perfil social e econômico do estudante e de sua família, incluindo aspectos patrimoniais e de consumo.

O processo seletivo está organizado em três chamadas. Na primeira, o preenchimento do formulário socioeconômico eletrônico e o envio da documentação devem ocorrer de 17 a 30 de novembro de 2026, com divulgação do resultado prevista até 14 de dezembro. Na segunda chamada, as inscrições acontecem de 2 a 11 de dezembro, e o resultado será divulgado até 8 de janeiro de 2027. A terceira chamada terá inscrições de 5 a 13 de janeiro, com resultado previsto até 22 de janeiro.

As solicitações devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal de Solicitação de Bolsa Mackenzie, mediante preenchimento do formulário socioeconômico e envio de toda a documentação exigida em uma única remessa. O pedido somente será considerado concluído após a geração do protocolo de inscrição. Cada candidato poderá participar de apenas uma chamada. A gratuidade corresponde exclusivamente aos valores da anuidade ou semestralidade do curso regular contratado.

O processo é conduzido pela Gerência de Responsabilidade Social e Filantropia (GERSF) e pela Coordenação de Bolsas de Estudo (COBES) do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM). Para mais informações e orientações sobre o processo seletivo, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail bolsas@mackenzie.br ou pelo WhatsApp (11) 2114-8000.

Serviço

Processo Seletivo de Bolsas Filantrópicas 2027 – Mackenzie Agnes Recife

Datas: 1ª chamada: de 17 a 30 de novembro de 2026; 2ª chamada: de 2 a 11 de dezembro de 2026; 3ª chamada: de 5 a 13 de janeiro de 2027.



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