As quatro pessoas morreram após o carro colidir contra uma árvore na PE-009, próximo a Porto de Galinhas, na madrugada do domingo (22)

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As cerimônias de velório e sepultamento das quatro vítimas do sinistro de trânsito ocorrido em Ipojuca durante o fim de semana aconteceram nesta segunda-feira (23) em Pernambuco e Alagoas. Os quatro morreram após colidirem contra uma árvore na PE-009 na madrugada do domingo (22).

O velório da médica Beatriz Acioli, de 28 anos, foi realizado à meia-noite desta segunda-feira (23), na Capela 1 do Parque das Flores, em Maceió, e o sepultamento está marcado para às 16h. Já o do motorista David Melo, de 27 anos, aconteceu pela manhã no Cemitério de Santo Antônio, em Atalaia, em Alagoas

A influenciadora e modelo Fernanda Eloi, de 31 anos, foi sepultada por volta das 10h desta segunda-feira (23) no Cemitério de Santo Amaro, em Gravatá. A dentista Ingrid Shelda, que faria 26 anos nesta segunda (23), também foi sepultada nesta manhã em Bezerros, Agreste do Estado.

Amigos e familiares das vítimas estiveram presentes nas cerimônias de despedida. De acordo com pessoas próximas à família, Ingrid Shelda tinha acabado de se formar e tinha diversos planos para sua carreira no futuro.

“Ela estava focada na vida profissional, falava muito em viajar para se especializar… Ela era uma pessoa extraordinária, todo mundo que conhece sabe que ela era leal e companheira. Não tem uma pessoa que consiga falar algo ruim dela, porque ela cativava todo mundo”, afirma Gabriela Cristina, amiga de Shelda.

A tia de Fernanda Eloi, Zélia Ramos, contou que a modelo sempre foi uma pessoa muito divertida e lamentou a morte das vítimas.

“Ela pegou um motorista imprudente, totalmente alcoolizado, que causou essa fatalidade para quatro famílias. Estamos vivendo esse luto tão difícil e só o que resta é saudade da Fernanda.”

Imagens do velório de Fernanda Eloi, em Gravatá - Elaine Dias/ Tv Jornal Caruaru

Relembre o caso

O grupo de cinco pessoas havia saído de uma festa na Praia de Maracaípe e seguia para outro evento quando o veículo, uma Toyota SW4, atingiu inicialmente uma placa de sinalização com a orientação "Reduza a Velocidade" e, em seguida, bateu contra uma árvore. A parte dianteira do automóvel ficou destruída.

Quatro pessoas morreram ainda no local e uma foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O quadro clínico dela é estável.

Em entrevista à TV Jornal, a prima de uma das vítimas contou que chegou a embarcar no veículo, mas pediu para descer após perceber que o motorista aparentava estar embriagado e dirigia de maneira perigosa.