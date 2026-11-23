Natália Lins Peixoto Recco deu entrada no hospital com quadro de politraumatismo e múltiplas fraturas; ela ainda não tem previsão de alta

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A sobrevivente da colisão que deixou quatro pessoas mortas em Ipojuca, Natália Lins Peixoto Recco, vai passar por cirurgias para correção das fraturas, ela apresenta quadro clínico estável mas ainda não tem previsão de alta.

Natália foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Na noite do domingo (22), ela deu entrada no Hospital Esperança Recife com quadro de politraumatismo e múltiplas fraturas.

Ela era a única das cinco pessoas que utilizava cinto de segurança no momento em que o veículo colidiu contra uma árvore na PE-009. As outras quatro pessoas morreram ainda no local.

Relembre o caso

O grupo havia saído de uma festa na Praia de Maracaípe e seguia para outro evento quando o veículo, uma Toyota SW4, atingiu inicialmente uma placa de sinalização com a orientação "Reduza a Velocidade" e, em seguida, bateu contra uma árvore. A parte dianteira do automóvel ficou destruída.

As quatro vítimas fatais foram identificadas como Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos, dentista natural de Bezerros; Beatriz Acioli, médica residente natural de Alagoas; David do Nascimento Melo, de 27 anos, empresário alagoano apontado como motorista; e Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos, modelo natural de Gravatá.

Em entrevista à TV Jornal, a prima de uma das vítimas contou que chegou a embarcar no veículo, mas pediu para descer após perceber que o motorista aparentava estar embriagado e dirigia de maneira perigosa.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência por meio da Delegacia de Ipojuca. As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias da colisão.

